Blacksete faz show drive-in nesta sexta-feira (28); confira a agenda

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Drive-in
Blacksete
Banda apresenta clássicos das pistas em show drive-in. A partir das 20h, no Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Ingressos. R$ 50 (duas pessoas); R$ 90 (3 a 4 pessoas). À venda no site lebillet.com.br
Lives musicais
Aline Rocha
Às 22h, no aplicativo BeApp
#emcasacomosesc
Às 19h, show de Tassia Reis, com participação de Jhow Produz e Weslei Rodrigo. Às 21h30, Leona Cavalli em “Elogio da Loucura”. No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.
Festival Rebel Vive
Com Ayom (18h); Di Melo (19h); Clara Anastácia (20h), Carol Naime (21h); Preta Ferreira (22h) e Thiago Elnino (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.
Roberta Miranda
A partir das 22h45, no YouTube da cantora
Angel Olsen
A partir das 22h, no site oficial da cantora
Dawes
A partir das 22h, no site oficial da banda
Ciel Santos
A partir das 19h, dentro do projeto "Casa Natura Musical", no Instagram
Day e Lara
A partir das 19h30, no canal da dupla no YouTube
Loubet
A partir das 20h, no canal do sertanejo no YouTube
Aíla
A partir das 21h30, no site do projeto "Cultura em Casa"
Atemporal Sonora
Apresentação musical dos cantores Guilherme Schwab e Ricardo Marins. A partir das 20h, no YouTube
Jakson Follman
Ex-jogador da Chapecoense, Follman tenta se lançar na carreira artística. A live contará com a presença de Luciele di Camargo e Thaeme e Thiago. A partir das 20h, no YouTube do atleta
George Henrique e Rodrigo
A partir das 20h, no YouTube da dupla
Teatro
O Príncipe
Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.
'Noil me Tangere'
Peça idealizada pela Confraria de Teatro, que reúne as atrizes Thiara Pagani, Micheli Santini, Gleide Firmino e Julia Pedreira, em performances individuais. A partir das 19h. Para assistir ao experimento virtual basta enviar um e-mail para [email protected].
Em Casa Com o Sesc
A partir das 21h, com o espetáculo "Elogio da Loucura", com Leona Cavalli. No YouTube do Sesc São Paulo