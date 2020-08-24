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Blacksete faz show drive-in nesta sexta-feira (28); confira a agenda

Além do show presencial, lives fazem parte da programação, como a de Leona Cavalli

Publicado em 

24 ago 2020 às 17:03

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:03

A banda Blacksete
A banda Blacksete Crédito: Reprodução/Facebook

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Drive-in

Blacksete

Banda apresenta clássicos das pistas em show drive-in. A partir das 20h, no Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Ingressos. R$ 50 (duas pessoas); R$ 90 (3 a 4 pessoas). À venda no site lebillet.com.br

Lives musicais

Aline Rocha

Às 22h, no aplicativo BeApp

#emcasacomosesc

Às 19h, show de Tassia Reis, com participação de Jhow Produz e Weslei Rodrigo. Às 21h30, Leona Cavalli em “Elogio da Loucura”. No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.

Festival Rebel Vive

Com Ayom (18h); Di Melo (19h); Clara Anastácia (20h), Carol Naime (21h); Preta Ferreira (22h) e Thiago Elnino (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.

Roberta Miranda

A partir das 22h45, no YouTube da cantora

Angel Olsen

A partir das 22h, no site oficial da cantora

Dawes

A partir das 22h, no site oficial da banda

Ciel Santos

A partir das 19h, dentro do projeto "Casa Natura Musical", no Instagram 

Day e Lara

A partir das 19h30, no canal da dupla no YouTube

Loubet

A partir das 20h, no canal do sertanejo no YouTube

Aíla

A partir das 21h30, no site do projeto "Cultura em Casa"

Atemporal Sonora

Apresentação musical dos cantores Guilherme Schwab e Ricardo Marins. A partir das 20h, no YouTube

Jakson Follman

Ex-jogador da Chapecoense, Follman tenta se lançar na carreira artística. A live contará com a presença de Luciele di Camargo e Thaeme e Thiago. A partir das 20h, no YouTube do atleta

George Henrique e Rodrigo

A partir das 20h, no YouTube da dupla

Teatro

O Príncipe

Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.

'Noil me Tangere'

Peça idealizada pela Confraria de Teatro, que reúne as atrizes Thiara Pagani, Micheli Santini, Gleide Firmino e Julia Pedreira, em performances individuais. A partir das 19h. Para assistir ao experimento virtual basta enviar um e-mail para [email protected].

Em Casa Com o Sesc

A partir das 21h, com o espetáculo "Elogio da Loucura", com Leona Cavalli. No YouTube do Sesc São Paulo

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