"Enem está muito longe da realidade da escola pública", avalia leitor

Candidata checa local de prova no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

Cerca de 3,9 milhões de pessoas encararam a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último domingo (3). Os candidatos fizeram as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. No próximo domingo, será a vez de Matemática e Ciências da Natureza.

O tema da Redação, "Democratização do acesso ao cinema no Brasil", pegou muitos estudantes de surpresa. O professor de português Lúcio Manga classificou o assunto como inesperado, mas garante que quem se preparou bem não vai ter muitas dificuldades. Como é um tema amplo, poderia ter sido explorado por diversos caminhos.

Poucos minutos após os portões serem fechados, uma foto da prova de redação do Enem vazou hoje nas redes sociais. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, as investigações, a cargo da Polícia Federal, indicam que a foto foi tirada por um aplicador de prova. O ministro defendeu uma punição severa ao culpado por divulgar a imagem: “O que a gente vai tentar fazer é escangalhar ao máximo a vida dele.

A primeira etapa foi bastante comentada por nossos leitores nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Eu penso que o principal objetivo da prova seria o de avaliar os conhecimentos adquiridos pelo estudante ao longo de sua trajetória acadêmica. Nesse contexto, vale ressaltar que a prova do Enem está muito longe da realidade do estudante de escola pública, pois os mesmos não são preparados de fato para essa avaliação complexa, que vai muito além dos conteúdos trabalhados no contexto escolar. (Paulo H. Tomaz)

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O Enem não serve para avaliar o ensino médio, como é pregado. Um aluno que somente cursa um ensino regular em uma escola pública com toda certeza do mundo não se sairá bem na prova. Para ir bem tem que correr atrás e estudar por fora. Ou seja, se é avaliação do ensino médio, para que eu teria que estudar além do que é exigido na escola? Sem contar que é uma prova estressante. Queria ver um ministro desse aí fazendo a prova, com toda sua experiência, faculdades e cursos feitos, se ele teria um bom resultado. (Victor Santos)

Desisti da educação porque não consigo convencer um aluno a guardar o celular e respeitar o patrimônio da escola, mas tem gente que acredita que uma prova é capaz de doutrinar um jovem. É pra rir mesmo. (Daniel Eliziario)

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Sou ótima em redação, mas não conseguiria imaginar nada que não seja o alto custo. (Ingrid Távora)

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Ir nos cinemas dos shoppings custa caro. Tinham que voltar aqueles cinemas pequenos e baratos, como antigamente. Pena que muitos viraram igrejas. Lamentável. (Paulo Cossi)

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Isso seria um importante argumento a ser debatido. O cinema ainda é elitista, não apenas por ser caro, mas também por estar quase sempre localizado em bairros nobres. Ao povo das periferias e do interior é negado ou dificultado o acesso a esse espaço de cultura. (Philippe Modolo Rogério Alves)

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Gostei do tema da redação! A ideia é justamente fazer o aluno pensar, e esse tema certamente exigiu um olhar diferente sobre a vida e os direitos sociais previstos na Constituição e também sobre o dever de redução da desigualdade. Cinema é cultura, cinema aproxima povos diferentes, diverte, ensina, abre novos horizontes. Vivemos em um mundo em que o olhar ao próximo anda muito esquecido. Nosso Estado de Direito é firmado em princípios da inclusão, da busca pela igualdade social e pelo direito de todos ao lazer. Parabéns aos elaboradores! Sou mãe de um aluno treineiro de 1º ano que, após a prova, ao conversar comigo, me deu a satisfação de ver que ele entendeu o tema e discorreu sobre ele com esse olhar social. O Brasil tem jeito sim! Temos que incentivar nossos filhos a pensar e, especialmente, a pensar como membros de uma sociedade. (Ana Luíza Aliprandi Favoretti)

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Tema bastante interessante e oportuno. Não esperava algo assim durante o atual governo. (Daniel Fonseca)

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Muito bom o tema! Colocou as pessoas para pensar de verdade. Muitos gostam de temas polêmicos e que podem escrever qualquer asneira. (Alessandro S. Britto)

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O tema é até interessante, porque acesso a cinema no Brasil é muito difícil, caro, muitos com acessibilidades precárias. As adaptações para pessoas especiais é muito falha. (Edima Rita Barbosa)

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O Estado busca o caminho da censura, querendo acabar com a Ancine, e traz um tema sobre democratização do cinema. Isso é no mínimo irônico, para não dizer surreal. (Henrique Casagrande)

Eu gostei do tema. Teria muitos temas para se discutir, mas por que não esse? É um tema pertinente, pois além de caro o cinema não tem sessões adaptadas para pessoas com as necessidades especiais diversas. Eu, por exemplo, tenho um filho autista que gosta de filmes, mas não o levo no cinema por causa da falta de adaptação para a sua necessidade. Teriam que propor sessões diferenciadas em outros horários, onde o lugar não ficasse totalmente escuro para que eles pudessem circular, já que muitos não conseguem ficar sentados muito tempo, onde o som não fosse alto, já que a maioria dos autistas têm hipersensibilidade na audição e onde os efeitos especiais de luz fossem amenizados, pois muitos apresentam hipersensibilidade à luz. Então, há muitas coisas para serem discutidas sobre a democratização do cinema, que pode não fazer diferença para uns, mas que pode mudar muito a qualidade de vida de outros. (Ediram Meireles)

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Independentemente do local da realização da prova, existem fiscais para monitorar todo o processo. O vazamento aconteceu após recebimento da prova, já que elas vem lacradas. Onde está a fiscalização? E a punição? (Juvenia Dias Furtado)

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