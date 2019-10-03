"Encontros do Saber" discute suicídio entre jovens

Psiquiatra Ricardo Krause Crédito: Casa do Saber

Ana Caiado, Ana Lúcia Poubel, Andréia Lopes, Anna Maria Chieppe, Carlos Boechat, Damaris Lorenzoni, Diana Murad, Juranda Alegro, Kátia Vascocelos, Letícia Ruschi e Marlene Webber são presenças confirmadas no Encontros do Saber, que vai falar sobre o aumento do número de suicídios entre os jovens, no próximo dia 9, no Auditório da Rede Gazeta. O projeto, uma parceria da Casa do Saber Rio e Rede Gazeta, vai reunir o psiquiatra Ricardo Krause e a psicóloga e comentarista da CBN Vitória Adriana Muller.

Gustavo Franco vem aí!

O economista Gustavo Franco se apresenta em Cachoeiro de Itapemirim no próximo dia 17, a convite do anfitrião de Rubens Moreira, no Sicoob Sul. No evento, o ex-presidente do Banco Central vai falar sobre os desafios para o crescimento do Brasil, em um encontro para os associados.

Outubro Rosa. Ana Luiza e Getúlio Azevendo: abraçando a campanha de combate ao Câncer. Crédito: Mônica Zorzanelli

Halloween

Kaiky Plaster prepara um mega Halloween para 300 pessoas, dia 31, no Spírito Jazz. O bar ficará a cargo do restô de Letícia Rody e Marcelo Netto. Vai ferver!

Lina Guerini, Julia Bastos e Carolina Hemerly: em encontro do Outubro Rosa. Crédito: Mônica Zorzanelli

"Vi que logo me tornaria submisso." Zezé Di Camargo - Cantor, ao se declarar para a noiva, a capixaba Graciele Lacerda, que celebrou 39 primaveras nesta quinta (3)

Zig.

Maely e Penha Coelho recebem nesta sexta-feira, dia 4, esta colunista, acompanhada de André Hees, e os coleguinhas Leonel Ximenes (com sua Regina), Hélio Dórea (com Regina Dórea) e Maurício Prates (com sua Carmen) , para um jantar, em sua residência, na Ilha do Frade.

Lançamento em Sampa

Personal organizer Lucy Mizael Crédito: JANICE RASTRELLO

Nossa Lucy Mizael acaba de lançar seu livro "Dicas da Lucy" na Conferência Personal Organizer Brasil , o maior evento de organização da América Latina, em São Paulo. A organizer também fez uma palestra com o tema "Organize sua rotina e facilite sua vida", na Organiza Brasil", feira de produtos de organização e negócios.

Zag.

Vitor Romero vai comandar palestra com o tema “Oportunidades no Mercado de Energia Elétrica” na 168ª edição do Café de Negócios da Ases, que acontece no próximo dia 9, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

Zig.

Nos próximos dias 9 e 10, o empresário Arly Coelho é convidado vip para a 8ª edição do Veste Rio, evento que é referência nacional no universo da moda, promovida por dois dos principais veículos da área, a "Vogue" e o caderno "Ela" de O Globo.

Coquetel. Carol e Ricardo Lobato na festa de 10 anos de multimarca de moda masculina Crédito: Fabrício Decuzzi

Dica de viagem/ Disney lança cardápio vegano

Disney lança menu vegano Crédito: divulgação

A vida de quem não come carne ficará mais fácil nos parques da Disney nos Estados Unidos. A partir da primeira semana de outubro, todos os restaurantes e lanchonetes do Walt Disney World , na Flórida, terão opções vegetarianas e veganas. No primeiro trimestre de 2020, o cardápio ampliado de pratos sem carnes chegará também aos postos da Disneyland , na California. Trata-se de uma mudança significativa na oferta gastronômica desses parques temáticos, onde pratos sem carne atualmente são encontrados em apenas alguns pontos, como restaurantes de especialidades, geralmente mais caros. Somados, Walt Disney World e Disneyland têm mais de 600 postos de alimentação.

Exposição de arte. Monica Debbane, o artista Marcelo Peisino e Claudia Serra: noite de arte na Barra do Jucu. Crédito: Monica Zorzanelli

Noite de arte. Beto Bachour, DJ Zappie e Nilton Vasconcellos: prestigiando a exposição de Marcelo Peisino. Crédito: Monica Zorzanelli

Zag.