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Violência no interior

Encapuzados invadem casa e fazem família e até bebê reféns em Jaguaré

Vítimas foram amarradas e a criança acabou ferida no pé. Os suspeitos roubaram joias, celulares, televisão e um veículo. Eles fugiram, mas um acusado de 16 anos foi apreendido

Publicado em 

26 set 2019 às 07:03

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 07:03

Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação
Até um bebê de apenas 9 meses foi feito refém durante um assalto em uma casa na localidade de São João do Estivado, na zona rural de Jaguaré, Região Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (25). A ação dos criminosos foi tão agressiva que chegou a machucar a criança.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para seguir até a residência, onde acontecia um roubo. Toda a família foi feita refém, inclusive um menino de 13 anos e o bebê. As vítimas foram amarradas com abraçadeiras, o que acabou ferindo o pé do garotinho.
Encapuzados invadem casa e fazem família e até bebê reféns em Jaguaré
Os suspeitos estavam armados e encapuzados. Eles levaram a aliança da dona da casa, anéis, celulares, uma televisão de 42 polegadas e a todo momento perguntavam por armas de fogo. Depois que toda a família foi amarrada, a quadrilha ainda roubou um Fiat Cronos e fugiu, sentido Água Limpa.
PERSEGUIÇÃO
Duas viaturas seguiram por localidades diferentes na tentativa de cercar os bandidos. Na chegada do Córrego Palmito, os militares viram um veículo com as mesmas características do roubado na casa e começaram a acompanhá-lo. Quando o condutor do automóvel percebeu a presença da polícia, entrou na contramão e passou a andar em alta velocidade, fugindo em direção à Rodovia BR 101.
> Bandidos armados rendem família e roubam carro em Jaguaré
Em seguida, os policiais foram surpreendidos por uma motocicleta com dois ocupantes de capacete, que faziam a escolta do veículo roubado e começaram a atirar contra a viatura. Os militares também atiraram e alvejaram um suspeito.
SUSPEITO DETIDO
Ainda de acordo com a PM, os criminosos abandonaram a moto na lateral da BR e continuaram a fuga a pé, em meio às pastagens na lateral da rodovia. O acusado ferido foi alcançado e detido pelos policiais. No bolso dele, foram encontradas duas abraçadeiras semelhantes às usadas para render as vítimas.
>Assaltantes trancam família em banheiro e roubam casa em Jaguaré
A moto usada pelos suspeitos tem restrição de furto e roubo. Já o veículo roubado na casa de São João do Estivado foi abandonado nas proximidades de uma madeireira. No interior do carro foram encontradas duas tocas ninjas, uma blusa de frio e um relógio.
POLÍCIA CIVIL
Tanto o automóvel recuperado quanto a moto foram deixados à disposição do delegado. O suspeito detido tem 16 anos e, após atendimento médico, foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus.
> Assaltos na zona rural aterrorizam moradores de Jaguaré
Segundo a Polícia Civil, o acusado vai responder por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com o emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo e por manter a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Ele foi apresentado à Justiça.

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