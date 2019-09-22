Empresário e ex-vereador morre em acidente em Marechal Floriano

O empresário e ex-vereador Alcino Olegário Diniz Neto morreu após capotar com o carro na zona rural de Marechal Floriano, região Serrana do Espírito Santo, na noite de sábado (21). Alcino morreu no local do acidente.
De acordo com informações da Polícia Militar, o ex-vereador de Marechal Floriano estava sozinho e foi arremessado para fora do veículo. A caminhonete Chevrolet S10 capotou e parou em um local de difícil acesso, na Rodovia Francisco Klein.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Alcino encaminhado para o Serviço de Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Alcino será velado na Câmara Municipal de Marechal Floriano, a partir das 19 horas deste domingo (22), e o sepultamento está previsto para esta segunda-feira (23), às 9h, no município.