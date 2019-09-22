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Capotamento

Empresário e ex-vereador morre em acidente em Marechal Floriano

Alcino Olegário Diniz Neto estava sozinho no veículo e foi arremessado para fora durante capotamento

Publicado em 

22 set 2019 às 12:55

Publicado em 22 de Setembro de 2019 às 12:55

Ex-vereador de Marechal Floriano morre em acidente Crédito: Polícia Militar
O empresário e ex-vereador Alcino Olegário Diniz Neto morreu após capotar com o carro na zona rural de Marechal Floriano, região Serrana do Espírito Santo, na noite de sábado (21). Alcino morreu no local do acidente.
De acordo com informações da Polícia Militar, o ex-vereador de Marechal Floriano estava sozinho e foi arremessado para fora do veículo. A caminhonete Chevrolet S10 capotou e parou em um local de difícil acesso, na Rodovia Francisco Klein.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Alcino encaminhado para o Serviço de Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. 
Amigos e familiares lamentaram nas redes sociais a morte de Alcino Crédito: Redes Sociais
Alcino será velado na Câmara Municipal de Marechal Floriano, a partir das 19 horas deste domingo (22), e o sepultamento está previsto para esta segunda-feira (23), às 9h, no município.
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