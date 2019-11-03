Empresa capixaba só trabalha com time de profissionais mulheres

A jornalista capixaba, mestre em Literatura Cultura e Contemporaneidade (PUC-Rio), Julia Casotti. Crédito: divulgação

O futuro é feminino, logo, o presente também é – cada vez mais. Segundo a Agência Sebrae de Notícias, 9,6 milhões de mulheres são empreendedoras no Brasil, o que representa 34% de todos os negócios formais e informais do país. Quanto à realidade capixaba, o Sebrae ES afirmou que elas são maioria nos setores de comércio (52,95%), indústria (65,20%) e serviços (55%). A busca pela independência financeira ou por uma fonte de renda são os principais motivos que levam as mulheres a se tornarem empreendedoras.

Pensando em valorizar e incentivá-las a empreender, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou para 19 de novembro o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. O caminho ainda é longo: elas ganham menos do que os homens e possuem mais dificuldades com acesso ao crédito. Mas é inegável que estão ganhando espaço no mundo dos negócios e estão movendo a economia do país.

É o que evidencia a pesquisa “Empreendedorismo no Brasil 2019: um recorte de gênero nos negócios”, no mês de setembro, pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (RME), com apoio da ONU Mulheres.

Mulheres geram lucros, se organizam mais, têm melhores relações com os clientes e têm facilidade de fortalecer redes de apoio, contratando mais mulheres para os próprios negócios. A pesquisa da RME mostra que entre os negócios que possuem funcionários, 84% têm ao menos metade de mulheres na equipe quando há uma mulher na liderança, o que só ocorre em 56% dos negócios liderados por homens. Como dado curioso, a proporção de mulheres que desejam continuar empreendendo é maior que a de homens; 89% contra 79%.

É o caso da Purpurina comunicação e cultura, fundada pela jornalista capixaba, mestre em Literatura Cultura e Contemporaneidade (PUC-Rio), Julia Casotti. A empresa, especializada na criação de comunicação e conteúdo para projetos culturais, trabalha em parceria com um time de profissionais mulheres freelancers, de sotaques diferentes, o que proporciona um processo ainda mais diversificado em cima dos projetos abraçados pela Purpurina.

“É com o desejo de ver, a partir do olhar feminino, mais representatividade e diversidade na criação de projetos culturais no país que a Purpurina nasceu em 05 de setembro de 2018. Vemos mais mulheres no mercado de trabalho, mas não na ponta da pirâmide, como curadoras de galerias e diretoras de institutos de Cultura, por exemplo. É um desafio trabalhar com Cultura em anos de tantos cortes, mas também dá muito orgulho ver quantos desafios já atravessamos e quantas portas começaram a se abrir”, afirma Julia, natural de Vitória (ES), radicada no Rio de Janeiro há 6 anos.

PRÊMIO EQUILIBRISTA 2019

NOITE DE PREMIAÇÃO. Sérgio Sotelino, Diogo Roberte, Léo de Castro, Marcelo Zenkner e Alessandro Dadalto Crédito: Mônica Zorzanelli

A cerimônia do Prêmio Equilibrista 2019, idealizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES), no Le Buffet Master, em Vitória. Entre os presentes, nomes como o governador do Estado, Renato Casagrande, e os deputados federais Felipe Rigoni e Evair de Melo. O Prêmio Equilibrista desta edição foi entregue a Léo de Castro (CFO na Fibrasa S.A. / Presidente do Sistema Findes - Federação das Indústrias do Espírito Santo). Já Diogo Roberte (Cofundador do PicPay), recebeu Destaque Empresarial. E Marcelo Zenkner (Diretor de Governança e Conformidade da Petrobras), levou o Prêmio Ibefiano de Sucesso.

O MONGE E O EXECUTIVO

O Espírito Santo recebe pela primeira vez o Workshop O Monge e o Executivo, treinamento oficial do livro de liderança mais vendido no Brasil, que dá nome ao treinamento. Será no próximo dia 30, em Vitória. O administrador e mestre em Finanças Neder Izaac, que é embaixador dos cursos no Brasil, autorizado pelo autor do livro, James C. Hunter, fará a capacitação que promete agitar as lideranças do Estado.

QUERIDAS DE RR. Diana Murad e Sandra Pontes: tarde fashion em Vix. Crédito: Monica Zorzanelli

AVANÇOS DO TRATAMENTO DO AUTISMO

As educadoras Taís e Roberta Bento, especialistas em Neurociência Cognitiva e membras do Conselho Acadêmico da Simon Frasier University, no Canadá, estão entre as palestrantes confirmadas do Autism Training, congresso que será realizado no próximo dia 30 de novembro, no auditório do Sebrae, na Enseada do Suá, em Vitória. Organizado pelo neurologista infantil Thiago Gusmão e pela psicanalista e pedagoga Kelly Lopes, o evento irá abordar os mais recentes avanços mundiais em torno do autismo, com ênfase nas áreas médica e educacional.

TARDE DE ARTE E MODA: Fabiana Croce e Adriana Dadalto Crédito: Monica Zorzanelli

TREINAMENTO NO PARÁ

Os capixabas Larissa Bauer, Kaio Bauer e Kaká Marinho vão promover um treinamento técnico sobre colorimetria e terapia capilar nos próximos dias 18 e 19, em Belém, no Pará. Voltado para profissionais do mundo da beleza, o evento será no Chelsea Hair, distribuidor da marca no Norte.

VERÃO 2020. Marianne Pernambuco e Renata Romano Crédito: Monica Zorzanelli

ARTE BENEFICENTE

A Pró-Matre informa a realização da Feira Anual de Artesanatos do grupo de voluntárias Amigas do Bem, na próxima segunda (4), das 12h às 20h, e terça (5), das 9h às 20h, no Clube 106, em Jardim da Penha, Vitória. O evento beneficente terá mais de 3 mil produtos à venda, com diversos preços, e com a renda revertida para melhorias na maternidade. O grupo Amigas do Bem existe há 20 anos e produz artesanatos durante todo o ano, dentro da própria maternidade.