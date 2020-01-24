Empresa capixaba lança picolés "vestidos" de carnaval

A empresa capixaba de picolés artesanais Originalle, comandada pelas sócias Endie e Julie Ferrari, acaba de lançar uma linha de sabores para desfilar na folia. Os minipicolés cremosos ganharam cobertura de chocolate e confeitos que remetem ao carnaval. Eles receberam nomes como: confete, serpentina, lantejoula, paetê, fantasia e purpurina.

De acordo com Endie, os confeitos e enfeites dos picolés são comestíveis e não tóxicos, especialmente desenvolvidos para criar um efeito de cor e brilho usados para revestimento decorativo. “A técnica é usada em diversas receitas de confeitaria e panificação podendo ser aplicada em coberturas como chantilly, glacê, marshmallow ou em detalhes decorativos como pasta americana, chocolates, bolos, doces, biscoitos, pirulito de cristal, entre outros”, explicou.