Em primeira mão, veja obra artística censurada no ES

O quadro "Janela da Fé", em óleo sobre tela, do artista Ademir Torres, recebeu duas tarjas de "censurado" Crédito: Casa da Memória de Vila Velha

A coluna publica, em primeira mão, a foto da obra censurada do artista plástico Ademir Torres, que integra a exposição "Universo Feminino". A mostra será aberta logo mais, às 19h, na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha. A mulher nua recebeu um adesivo nas partes íntimas com a inscrição "censurado".

"Queremos protestar contra essa lei absurda, aprovada pela Câmara de Vila Velha, que censura as artes no município. É um ato de repúdio e, ao mesmo tempo, um esforço para mostrar ao público essa obra belíssima", explica Manoel Goes, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) e líder da Comissão de Artistas e Segmentos Culturais do Estado".

A mostra, que estará aberta ao público até 26 de março, de terça a sexta-feira das 9h às 17h e nos finais de semana e feriados, das 9h às 14h, tem 25 quadros de arte naïf de Ademir Torres, que é autodidata. A entrada é franca.