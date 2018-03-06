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Leonel Ximenes

Em primeira mão, veja obra artística censurada no ES

Publicado em 06 de Março de 2018 às 14:19

Públicado em 

06 mar 2018 às 14:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O quadro "Janela da Fé", em óleo sobre tela, do artista Ademir Torres, recebeu duas tarjas de "censurado" Crédito: Casa da Memória de Vila Velha
A coluna publica, em primeira mão, a foto da obra censurada do artista plástico Ademir Torres, que integra a exposição "Universo Feminino". A mostra será aberta logo mais, às 19h, na Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha. A mulher nua recebeu um adesivo nas partes íntimas com a inscrição "censurado".
"Queremos protestar contra essa lei absurda, aprovada pela Câmara de Vila Velha, que censura as artes no município. É um ato de repúdio e, ao mesmo tempo, um esforço para mostrar ao público essa obra belíssima", explica Manoel Goes, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) e líder da Comissão de Artistas e Segmentos Culturais do Estado".
A mostra, que estará aberta ao público até 26 de março, de terça a sexta-feira das 9h às 17h e nos finais de semana e feriados, das 9h às 14h, tem 25 quadros de arte naïf de Ademir Torres, que é autodidata. A entrada é franca.
A lei que proíbe o nu em espaços culturais públicos da cidade chegou a ser vetada pelo prefeito Max Filho (PSDB), mas os parlamentares derrubaram o veto ao projeto de lei do vereador Reginaldo Almeida (PSC). A PMVV prometeu recorrer e entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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