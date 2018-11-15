Em pleno 2018 não dá para manter supermercados fechados aos domingos

O consumidor tem todo o direito de demonstrar seu enfado diante de uma das maiores querelas capixabas, a que envolve o funcionamento de supermercados aos domingos. A controvérsia já atravessa quase uma década, sem que uma solução definitiva marque o fim desse impasse sem sentido. A abertura opcional de cada estabelecimento deveria ser a regra, um exercício de livre-arbítrio que é a própria essência da saudável concorrência. Mas não... em pleno 2018, ainda há quem, na defesa da inconveniência dos supermercados fechados, prolongue o atraso que coloca o Espírito Santo em uma posição solitária no país.

A justificativa do Sindicomerciários continua sendo a de que os trabalhadores têm direito ao descanso. Ninguém coloca a importância da folga em questão, há garantias legais incontestáveis a esse respeito. Funcionários de supermercados, contudo, não seriam os primeiros a ter que trabalhar aos domingos, outras categorias lidam com essa exigência profissional com a adoção de escalas e folgas semanais. Do outro lado, a Fecomércio batalha pela livre iniciativa, com o funcionamento mesmo que facultativo. Nada mais justo. Não há violação de legislação ao seguir esse caminho.

Em agosto do ano passado, um decreto presidencial foi um passo importante para facilitar a abertura dos estabelecimentos aos domingos. Com ele, o setor supermercadista foi reconhecido como uma atividade essencial. Contudo, as decisões firmadas nas convenções coletivas ainda têm respaldo legal para se sobrepor a esse novo status. No Estado, até o momento não há acordo, após a última convenção ter se encerrado no dia 31 de outubro.