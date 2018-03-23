Em Linhares, cada vereador tem 12 assessores e toda a Justiça, 14

Câmara de Linhares: aqui sobram assessores para os 13 parlamentares da Casa. Crédito: Jader Jr.

A cassação do mandato de uma vereadora de Linhares acusada de fazer rachid revelou outro dado estarrecedor: cada um dos 13 parlamentares da cidade do Norte do Estado tem um exército de 12 assessores à disposição. Enquanto isso, as 14 Varas da Justiça da cidade contam com apenas um assessor cada. Tão pouca gente para cuidar de 52.269 processos, segundo dados do site “Justiça Aberta” do CNJ.

Lenta e cheia

Essa distorção tem uma vítima visível: a população, especialmente os mais pobres, que batem no muro da Justiça abarrotada e lenta. Um exemplo? As quatro Varas Criminais de Linhares, uma cidade violenta, tem entre 3 e 4 mil processos para dar administrar.

A farra

Na estrutura administrativa do Câmara de Vereadores linharense há cargo para tudo: assessor de parlamentar, assistente de gabinete, assistente de gabinete do legislativo, auxiliar de assuntos legislativos, chefe de gabinete de vereador, secretário de gabinete parlamentar... Os salários variam de R$ 1,2 mil a R$ 6,4 mil.

O projeto

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Idalécio Carone, garante que tem um empresário estrangeiro interessado em colocar dinheiro no projeto do teleférico do Convento. Segundo ele, o investidor – que deve desembolsar em torno de 4 milhões de euros no negócio – vem em abril conhecer o projeto.

Só rezando

Só tem um obstáculo para o bondinho subir, segundo Carone: convencer os frades franciscanos do Convento da Penha a aceitar o projeto.

Consciência coletiva

Apesar de tudo, o país está evoluindo em alguma coisa. A gente conhece o nome dos 11 ministros do Supremo, mas não tem ideia dos 11 da seleção brasileira. E isso é muito bom.

Há (muitas) vagas

Quem será o Judas a ser malhado neste ano? É tanto candidato que é melhor malhar vários traidores ao mesmo tempo.

Tempo de sobra

Em São Paulo, a Assembleia Legislativa criou o “Dia Estadual do Orgulho Crespo”. E o governador Geraldo Alckmin sancionou.

Ninho em chamas

De um ornitólogo político da coluna: “Com a revoada de tucanos, só ficarão três gaviões no PSDB capixaba: César Colnago, Octaciano Neto e Vandinho Leite”.

Pedalada tucana

Da dívida de R$ 350 mil que o PSDB de Vitória contraiu nos últimos anos, R$ 80 mil eram provenientes do INSS e do FGTS não recolhidos de apenas uma funcionária, além de salários atrasados.

Raios cobiçados

Tem clínica de radiologia odontológica do Espírito Santo no radar de compradores de fora. Não é para menos: o mercado hoje movimenta R$ 2,5 milhões e atende cerca de 22 mil pessoas por mês. Com 17 clínicas na Grande Vitória, dois grupos são responsáveis por 11 delas.

Voo ao paraíso

A Avianca, que começa a operar em Vitória no dia 16 de abril, está anunciando promoções nos voos entre o novo aeroporto e Guarulhos (SP) e Goiânia (GO). Em seu blog, a empresa sugere um roteiro turístico de dois dias, incluindo passeios por Vila Velha. Que realmente não poderia ficar de fora.

Terra sem lei

Moradores do Condomínio Residencial Colina de Vila Velha, em Ataíde, se dizem apavorados com os assaltos no bairro. Numa noite, durante uma reunião com 50 moradores, passou um carro Honda de cor prata com vários ocupantes, que atiraram para cima, na tentativa clara de intimidação.

Wi?

Além de reclamarem da qualidade do sinal, funcionários dizem que a rede wi-fi da Assembleia não está disponível para notebooks de servidores e visitantes. A rede funciona apenas nos celulares. Quando funciona.

Nas alturas

Um café espresso médio na lanchonete do Aeroporto de Vitória está custando R$ 9. Isso no velho. Imagine o novo.

Dinheiro derretido

O teste já foi feito: pelo preço de um ovo de Páscoa de 450 g dá para comprar 17 barras de chocolate com peso total de 1,6 kg.

Na praia

Cinco moradores de rua estão vivendo numa vegetação de restinga na orla da Praia da Costa. Até uma barraca improvisada foi instalada no local.

Alô, eleitor!