Eleições: a oportunidade de mudar o rumo da história

Mateus Mussa*

Estamos nos aproximando de mais um período eleitoral, onde a população terá mais uma oportunidade de escolher os novos atores políticos, responsáveis por gerir o nosso país, nosso Estado, e ainda os nossos representantes no Senado e na Câmara, além dos próximos deputados estaduais.

Há tempos que grande parcela da população se diz indignada, decepcionada ou até revoltada com a classe política atual. É fato que os últimos acontecimentos e notícias veiculadas pela mídia são combustíveis para todos esses sentimentos da sociedade brasileira.

A corrupção é real, mas não somente na política! É uma prática execrável em todas as esferas de poder e em toda e qualquer organização, seja pública ou privada, seja na vida profissional ou pessoal

Um velho ditado já dizia que “toda generalização é burra” e não é difícil que o eleitorado realmente enxergue isso como uma teoria real. Em todas as profissões e locais de trabalho existem pessoas comprometidas e pessoas que não representam sua categoria de forma positiva.

A corrupção é real, mas não somente na política! É uma prática execrável em todas as esferas de poder e em toda e qualquer organização, seja pública ou privada, seja na vida profissional ou pessoal. Mas precisa ser combatida de frente por todos, desde as pequenas ações do dia a dia até aquelas em que vemos nos jornais quase todos os dias.

Contudo, ainda é possível encontrar bons exemplos de políticos que buscam contribuir para uma sociedade melhor e para a melhoria das cidades em que vivem, mas é preciso um acompanhamento e fiscalização maior por parte dos eleitores brasileiros.

Mais uma vez, o eleitorado brasileiro tem em suas mãos o poder de decidir o caminho a seguir. O poder de mudar aquilo que grande parcela da sociedade não suporta mais!

Enfim, ocorreram mudanças significativas nas regras do processo eleitoral, corruptos foram presos e muitos políticos estão sendo investigados e condenados. É imprescindível não nos deixarmos abater e sem vislumbrar uma oportunidade de melhora, principalmente, se apegando aquilo que irá ficar para as próximas gerações.

O Papa Francisco é contundente ao afirmar: “Não deixe que ninguém tire a sua esperança.”