Transcol mantém as portas fechadas para a dignidade

Os desafios da mobilidade urbana têm se transformado ao longo dos anos, no compasso da expansão da Região Metropolitana. As necessidades do usuário de transporte público em 1989, ano da implantação do Sistema Transcol, não são mais as mesmas em 2019. A integração promovida há três décadas mudou positivamente a locomoção intermunicipal, mas se avançou pouco desde então. Os ônibus vivem superlotados nos horários de pico; passageiros sofrem com o calor e, principalmente, com a insegurança. Sem falar nos terminais, maltratados pela ação do tempo. Nem os mais novos escapam,