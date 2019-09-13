Tragédia em hospital do Rio é alerta para o Estado

Uma, para garantir a segurança e a integridade física de quem esta ali justamente para superar enfermidades. Uma solução improvisada, que não resolve o problema, apenas acelera o socorro caso haja uma emergência. São crianças debilitadas, acompanhadas de seus familiares, e profissionais da instituição que estão 24 horas em risco, em um prédio com manutenção deficiente. O poder público não consegue garantir a proteção dos cidadãos que dependem da saúde pública.