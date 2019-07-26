Só os freios da lei vão reduzir mortes de motociclistas no interior

São Mateus - Maura Wagmaker cuida do irmão, Gilmar, desde que ele sofreu um acidente de moto em fevereiro do ano passado. Ele perdeu um pé, teve lesões neurológicas e hoje usa uma cadeira de rodas

A fiscalização frouxa, quando ao menos existe, tem implicações diretas na violência no. Basta analisar: não é coincidência que a imprudência seja mais comum onde falta controle rigoroso. A conscientização ainda depende da ameaça de punição aos maus comportamentos ou se torna inócua.

Reportagem deste jornal, na segunda-feira, apontou o aumento de 48% no número de motociclistas que perderam a vida fora da Grande Vitória nos últimos dois anos. Nas cidades menores, a ausência de serviços de transporte sistematizados é implacável, o que faz do veículo de duas rodas a alternativa mais viável de mobilidade, em tempos de crise econômica.

O problema é que a direção semé uma prática culturalmente aceita, justamente pela histórica falta de fiscalização mais rigorosa. Tanto que até menores de idade fazem uso das motocicletas com uma frequência inaceitável. O uso de equipamentos de proteção obrigatórios, então, é inexistente, uma ficção. Tudo é permitido longe dos olhos da lei. No interior, eles costumam estar sempre fechados.

Não dá para deixar correndo solto. Ao se exigir uma maior presença de agentes fiscalizadores, sabe-se que nem sempre será possível uma cobertura expressiva em todos os municípios e, principalmente, em suas zonas rurais. Mas já é hora de se estabelecer algum tipo de estratégia de controle, com blitze esporádicas e outras ações que imponham a presença do poder público, demonstrando aos infratores que as regras não são uma fantasia e devem ser cumpridas.