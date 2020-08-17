Só acontece no Brasil: absurdos que perpetuam a indignação

Bandeira do Brasil Crédito: Pixabay

Os graves problemas estruturais do Brasil não se bastam. Enquanto perdura a guerra de narrativas sobre a necessidade de manutenção do teto de gastos , algo que não deveria estar em discussão diante de um Estado financeiramente sufocado, nas adjacências também é comum se surpreender com situações tão absurdas que parecem inventadas, sempre escancarando para o cidadão que o descaso com o dinheiro público é a regra tácita.

Ficou determinado que a União pague R$ 59 mil a título de reparação pelas ofensas, e vale lembrar que, dos mais de 200 milhões de brasileiros, somente um pode ser condenado por tal ato, mas o preço será pago por todos. A justificativa de que Gilmar Mendes agiu na condição de funcionário público federal é risível, e só alimenta a indignação e o ressentimento com o poder público, ao se apresentar de forma tão paternalista.

Como ainda cabe recurso, se a sentença for mantida, a União deve cobrar o ressarcimento desse valor de reparação. O ministro, então, arcará com os custos. Resta, contudo, saber em quanto tempo se dará esse retorno, inclusive se realmente se efetivará. O absurdo de o Estado ser o fiador de um processo que no fim das contas é pessoal permanece.

Em meio à pandemia, com milhões de brasileiros desempregados ou lutando para manter o emprego, sem falar no setor empresarial acumulando prejuízos e sobrevivendo a duras penas, o Tribunal de Justiça de São Paulo teve a brilhante ideia de oferecer até R$ 100 mil a desembargadores por "produtividade", com a criação de 19 câmaras extraordinárias.

Não bastam os proventos já muito acima da média, haveria também um "agrado". A proposta foi suspensa, enquanto o Conselho Nacional de Justiça decide a validade.

O Brasil é um celeiro de absurdos, diariamente. No governo federal, funcionários que deveriam direcionar seus esforços de trabalho pelos interesses coletivos do país são mobilizados para ranquear prefeitos e governadores na guerra ideológica da pandemia. Não se engane, aqui também há desperdício de dinheiro público e a perpetuação da ineficiência estatal.