Salário pago a policiais presos é reforço de privilégios

Nem por isso a estabilidade deve estar blindada do debate público, pois a sua cristalização cria impasses morais, ao imunizar o servidor e desproteger a própria. Tanto que já é alvo de reparos, dentro de uma reforma administrativa que vem sendo costurada pelo governo federal e pretende impor também avaliações de desempenho mais rigorosas. É preciso encontrar um equilíbrio que elimine a sensação de impunidade imposta por trâmites administrativos e jurídicos demorados, invariavelmente vistos como privilégios, sem ferir o direito de defesa.