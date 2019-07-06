Rumos da reforma da Previdência são ditados por quem tem a força

Sessão para votação do parecer do relator sobre a Reforma da Previdência Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Reforma da Previdência avançou na Câmara. Ninguém dizia que seria fácil, dada a notória pressão de grupos de interesse que, historicamente, conseguem entortar os caminhos do bem comum em benefício próprio. As minorias organizadas do setor público que à base do grito impõem suas demandas a um país já cansado de ser sugado para alimentar suas castas privilegiadas. Um Brasil que segue nas mãos do corporativismo mais torpe, que ignora uma nação inteira economicamente em frangalhos, com um revés social sensível e persistente. A duras penas, a. Ninguém dizia que seria fácil, dada a notória pressão de grupos de interesse que, historicamente, conseguem entortar os caminhos do bem comum em benefício próprio. As minorias organizadas do setor público que à base do grito impõem suas demandas a um país já cansado de ser sugado para alimentar suas castas privilegiadas. Um Brasil que segue nas mãos do corporativismo mais torpe, que ignora uma nação inteira economicamente em frangalhos, com um revés social sensível e persistente.

na tentativa de retirar os policiais federais e rodoviários do texto aprovado na Comissão Especial que agora segue para o plenário. Foi em vão, mas o comportamento presidencial abre brechas para novas ofensivas no plenário da Câmara. Fortalece ainda mais o lobby que já se impõe com musculatura. O fogo-amigo, contudo, beneficiou policiais militares e bombeiros, que mantiveram o direito de se aposentar com integralidade e paridade enquanto cada Estado não realizar suas próprias reformas. Foi particularmente incômoda a atuação do próprio presidente Jair Bolsonaro. Foi em vão, mas o comportamento presidencial abre brechas para novas ofensivas no plenário da Câmara. Fortalece ainda mais o lobby que já se impõe com musculatura. O fogo-amigo, contudo, beneficiou policiais militares e bombeiros, que mantiveram o direito de se aposentar com integralidade e paridade enquanto cada Estado não realizar suas próprias reformas.

Pode-se dizer que a reestruturação previdenciária tem estado em pauta desde a redemocratização, para corrigir distorções gravíssimas na concessão do benefício que acabam disseminando a desigualdade, mas uma reforma robusta sempre se deparou com essa resistência organizada, atenta aos riscos de perda de privilégios.

O trabalhador brasileiro, sem as costas quentes do aparato político-sindical e sem direitos adquiridos, é quem precisa estar consciente de que, sem a reforma, continuará financiando esse banquete para alguns escolhidos. No caso dos milhões de desempregados, nem isso. A reforma mexe justamente com quem tem força no Congresso e sabe manipular a cortina de fumaça da defesa dos mais pobres. Pura desonestidade.