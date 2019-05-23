Racha na Terceira Ponte é a insensatez ao volante

Acidente entre carros e moto mata duas pessoas na Terceira Ponte Crédito: Reprodução

morte do jovem casal na Terceira Ponte choca pela brutalidade e pela banalidade. Ao que tudo indica, as duas vidas foram ceifadas pela inconsequência ao volante dos dois motoristas. Os indícios de que o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22, praticavam um racha após uma noite regada a bebidas, se confirmados pelas investigações, dimensionam como ainda se está distante de um freio para a irresponsabilidade no trânsito. Na condução de um veículo, qualquer noção de civilidade é abandonada por quase nada. choca pela brutalidade e pela banalidade. Ao que tudo indica, as duas vidas foram ceifadas pela inconsequência ao volante dos dois motoristas., se confirmados pelas investigações, dimensionam como ainda se está distante de um freio para a irresponsabilidade no trânsito. Na condução de um veículo, qualquer noção de civilidade é abandonada por quase nada.

Disputar corridas de automóveis em vias públicas, em qualquer hipótese, é criar uma situação de risco para os próprios condutores e para terceiros. Rachas fazem o mesmo mal, sejam os organizados clandestinamente, sejam os espontâneos. É inútil buscar sentido para um ato que beira a irracionalidade, por isso as punições precisam ser exemplares, sobretudo quando se sabe que aqueles que detêm certo poder econômico usam e abusam da impunidade como escudo.

Pouco adiantam estradas, avenidas e ruas modernas e sinalizadas – uma reivindicação que nunca deixa de ser oportuna, vale ressaltar – se o próprio comportamento do motorista é o maior inimigo de um trânsito mais humanizado. A ONU estima que mais de 90% dos acidentes são causados por imperícia, imprudência e negligência. No caso dos rachas, é pura insensatez, totalmente deliberada. É inadmissível que, em pleno século XXI, a selvageria ainda domine os motoristas que se dispõem a tamanho disparate.

foram indiciados por dois homicídios com dolo eventual e embriaguez ao volante. Em 2014, a Lei 12.971/2014 alterou o artigo 308 do Código Brasileiro de Trânsito, passando a prever pena de cinco a dez anos se houver morte decorrente dos “pegas”. Os condutores envolvidos nas mortes de Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e Brunielly Oliveira, de 17,. Em 2014, a Lei 12.971/2014 alterou o artigo 308 do Código Brasileiro de Trânsito, passando a prever pena de cinco a dez anos se houver morte decorrente dos “pegas”.