Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Quando há interesse público, governo Bolsonaro não sabe se comunicar
Opinião da Gazeta

Quando há interesse público, governo Bolsonaro não sabe se comunicar

Falta de comunicação do Ministério da Saúde sobre pesquisa nacional realizada em São Mateus e outros municípios do Estado é mais uma demonstração da má gestão

Públicado em 

20 mai 2020 às 06:00

Colunista

Agente de saúde coletará uma pequena quantidade de sangue para realizar o teste rápido nas residências
Teste de coronavírus: pesquisa está mapeando o contágio no país Crédito: Divulgação
Está em curso um levantamento nacional, realizado em 133 municípios, cuja a principal ferramenta é a realização de testes sorológicos com voluntários para mapear o contágio do novo coronavírus em todo o território do país e, a partir dos resultados, propor políticas públicas mais eficazes no combate à pandemia.
Informação, a esta altura, valiosa para se deixar de caminhar às cegas, dado o elevado índice de subnotificação, uma iniciativa louvável de reconhecimento do inimigo nesta guerra. Não se contava, contudo, com o fogo amigo: a falta de comunicação. O Ministério da Saúde, que financia o estudo, não comunicou em tempo hábil aos Estados e municípios envolvidos, e a pesquisa acabou virando caso de polícia.

Veja Também

Entrevistadores do Ibope que coletaram testes contraíram coronavírus

No Espírito Santo, foram selecionadas quatro cidades: VitóriaCachoeiro de ItapemirimColatina e São Mateus. No último, no Norte do Estado, equipes que trabalhavam na coleta de dados, selecionadas pelo Ibope, acabaram sendo encaminhadas para a delegacia na última quinta-feira (14) após denúncias da população, sob suspeita de estarem praticando algum tipo de golpe. Em um país no qual crises são oportunidades para malfeitos, a desconfiança é a única defesa. É natural que se denuncie.
Só que nesse caso nem as autoridades municipais, que poderiam confirmar as reais intenções da abordagem, estavam a par da realização do estudo na cidade. A reportagem deste jornal entrou em contato com as demais prefeituras e nenhuma delas tampouco havia sido informada sobre a atuação nos municípios escolhidos.

Veja Também

Veja se o seu bairro receberá a 1ª fase do Inquérito Sorológico no ES

Trata-se de um estudo coordenado pelo  Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com o objetivo de verificar a propagação do vírus por meio da realização do exame em 250 pessoas de cada município. A primeira etapa teve início na quinta-feira (14) em todo o país e deveria ter sido encerrada no dia seguinte, o que não foi possível justamente em função dos problemas que se repetiram por todo o país.
Houve relatos de prisões em pelo menos dez cidades, como Natal (RN), Rio Verde (GO) e Imperatriz (MA). Algo que poderia ter sido evitado com um Ministério da Saúde atuante, instância governamental que, em qualquer nação que está encarando a Covid-19 com seriedade, seria a maior interessada  em ter em mãos dados tão valiosos. E que, segundo o site Poder360, despendeu R$ 12 milhões para tanto.

Veja Também

Ministério disponibiliza atendimento psicológico para profissionais da saúde

Comunicar-se com a população e com os entes federados é medida de primeira mão em uma pandemia. A confusão em torno da realização desse levantamento tão relevante é só mais um aspecto da bagunça gerencial na coordenação nacional da saúde pública. Um dia depois da detenção de pesquisadores pela incompetência da pasta em dar publicidade ao trabalho que eles têm de realizar, mais um ministro da Saúde deixava o governo. Não há condições de o setor ser bem gerido durante a maior crise sanitária desta geração se não há um minuto de paz em Brasília. Os dois episódios se inter-relacionam e comprovam que o país está à deriva quando mais precisa de uma bússola.
É lamentável que, mesmo quando se dispõe a adotar algum método científico para nortear as ações, o governo federal consiga falhar tão solenemente. Bastava entrar em contato com antecedência com as autoridades estaduais e municipais, enviando um cronograma da realização dos levantamentos para, de forma integrada, estabelecer estratégias de comunicação de massa, para atingir o grande público. 

Veja Também

Secom da Presidência usa expressão semelhante a slogan nazista

Mas o que se encontra no Planalto é a seletividade. A Secretaria de Comunicação Especial (Secom), que deveria fazer a ponte com os brasileiros sobre os assuntos de interesse público, mostra-se mais empenhada em mobilizar as bases do governo do que cumprir seu papel institucional. Para incendiar a sociedade, fala-se alto. Mas para estimular o cidadão a contribuir com uma ação tão importante para o enfrentamento da pandemia, resta o silêncio.

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde São Mateus Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã
Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor
Imagem de destaque
Colisão entre veículos de prefeituras do ES mata motorista e deixa pacientes feridos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados