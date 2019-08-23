Na crise amazônica, o Bolsonaro falastrão precisa ceder ao presidente

É, portanto, de reação governamental que a floresta precisa, não de desculpas para a inabilidade. O presidente, levianamente, colocou a responsabilidade em organizações não governamentais (ONGs). Que investigue e comprove essa denúncia, portanto, para que deixe de parecer uma sandice conspiratória e se torne um fato. Parece óbvio, mas o que se espera de um governo é menos especulação e mais ação. Em seu discurso em cadeia de rádio e TV, na noite de ontem, Bolsonaro criticou a desinformação. Deveria, portanto, dar o exemplo. Quem trabalha com fatos sempre tem a primazia da razão.