MMS para autismo é a comercialização de falsos milagres

O MMS é uma substância cujos benefícios para a saúde não possuem nenhuma comprovação científica. Só essa informação, facilmente encontrada com uma busca na internet, deveria acender o sinal vermelho de possíveis consumidores. Mas a mesma internet que alerta é aquela que desinforma: é difícil para alguém, diante das agruras da doença de um filho ou de um parente, não se sentir seduzido pelos relatos de melhoras e até mesmo de cura que povoam a rede. É por isso que os órgãos fiscalizadores precisam ser cada vez mais atentos e ágeis:brinca com a esperança das pessoas., e a punição deve ser exemplar.