Mediocridade de projetos vai manter a BR 262 no buraco

. É inaceitável que a rodovia permaneça, quando a frota brasileira, além de drasticamente menor, também era constituída de veículos com menos impacto viário. Já quanto a sua manutenção, constata-se a incapacidade do Dnit de ao menos reduzir os desgastes de uma via tão ultrapassada.

O traçado predominantemente sinuoso, a sua marca registrada, é um problema. Sabe-se que, por isso, duplicar a, do ponto de vista da engenharia rodoviária, é desafiador, mas o mundo – e até mesmo o Brasil – tem exemplos de grandes obras de infraestrutura à primeira vista impraticáveis que conseguiram sair do papel. Os entraves burocráticos e a incapacidade gerencial permanecem inviabilizando os projetos ousados, fazendo com que se contente com a mediocridade – porque até ela parece inalcançável.

É por isso que se torna tão necessário aumentar o sarrafo da modernização da BR 262. Um país tão dependente da estrutura rodoviária não pode continuar apenas tapando seus buracos. É uma via federal que chega até o Centro-Oeste, um importante eixo econômico e turístico que pode ser mais bem aproveitado. Uma estrada com mais qualidade nos pavimentos, desenvolvidos com métodos de dimensionamento mais condizentes com a atual realidade viária, tem impactos nos custos do sistema produtivo (se aliados a outros modais, maiores ainda) e atrai visitantes. Até quando o poder público continuará pensando tão pequeno?