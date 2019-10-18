Lei não pode proteger hospitais públicos de suas próprias falhas

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória: sem necessidade de alvará da Vigilância Sanitária Crédito: Patrícia Scalzer

Uma lei estadual que existe para proteger os hospitais... estaduais. É algo estarrecedor, mas essa aberração existe, e há muito tempo, no Espírito Santo. O assombro diante da informação de que a Lei 6066/99 livra "estabelecimentos integrantes da administração pública ou por ela instituídos" da exigência de alvará da Vigilância Sanitária só não é maior porque outras documentações, como o alvará do Corpo de Bombeiros, são uma exigência e mesmo assim é comum o descumprimento da regra em prédios públicos, como já foi noticiado recorrentemente por este jornal. Não é novidade, portanto, que o mesmo poder público que institui as regras seja o primeiro a descumpri-las. No caso do alvará da Vigilância Sanitária, ironicamente, o Estado acaba estando dentro da lei.

Os hospitais particulares, por outro lado, precisam provar o cumprimento de normas sanitárias anualmente, sob risco de punições. Dois pesos, duas medidas. E há algo ainda mais grave: a regra diferenciada acaba dando status distintos aos próprios usuários.

É como se o paciente de um hospital particular merecesse ser atendido em um ambiente higienizado, o que por si só já reduz o risco de infecções e outros problemas relacionados ao descuido com as normas. Já ao paciente de um hospital gerido pelo Estado é permitido estar sujeito a todos os riscos sanitários de um local que não passa por inspeções regulares. É grave demais: a existência dessa lei esdrúxula provoca uma injustiça que coloca vidas em risco.

E por mais que vigore apenas para hospitais do Estado, o desleixo é notório também nos administrados pelas prefeituras. O vídeo de um rato na sala de espera da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari é a comprovação disso. A exposição a doenças no ambiente em que elas deveriam ser combatidas é um paradoxo inaceitável.

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