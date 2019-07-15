Indicação de filho de Bolsonaro para embaixada é desastre diplomático

Falar inglês e ter feito intercâmbio nostem valor de commodity nos setores mais altos da classe média brasileira e não credencia ninguém a um cargo diplomático no exterior, muito menos ao posto de embaixador em, posição mais estratégica e cobiçada da chancelaria brasileira. Nem mesmo por via política. As justificativas dadas pelo presidentepara as ambições diplomáticas de seu filho, com a enumeração de qualificações tão equivocadas, reforçam o desprezo por competências que exigem dedicação e empenho intelectual. É como dizer que alguém pode atuar como enfermeiro por saber fazer um curativo.