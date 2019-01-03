Cortes anunciados por Casagrande carregam simbolismo importante

Tirar os celulares funcionais dos secretários de Estado só parece uma atitude drástica para quem está mal-acostumado a regalias. É, de fato, a vitória do bom senso. Mesmo que não seja uma economia tão significativa, a medida carrega um simbolismo importante para este início do governo Casagrande: a austeridade não pode ser seletiva. O exemplo precisa vir principalmente de quem toma as decisões.

É um bom carro-chefe, portanto, para os demais cortes anunciados para os próximos quatro meses pela gestão que se inicia. O decreto de contingenciamento publicado ontem no Diário Oficial veda gastos com passagens aéreas e diárias, o que significa a suspensão da participação de servidores em cursos, congressos e eventos similares, dentro ou fora do Estado. A realização de cerimônias com coffee break, bufê ou sonorização e a oferta irrestrita de carros oficiais no Executivo também entraram para a lista de embargos temporários.

Nada mais justo. É preciso buscar cada vez mais racionalidade nas despesas com o custeio da máquina pública. Casagrande apela para a prudência, diante de um cenário econômico ainda nebuloso. Mesmo que tenha recebido um Estado com as contas equilibradas, acerta ao evitar esbanjamentos que não condizem com o que se espera das administrações públicas atualmente.

É bom que Casagrande se coloque, tão prontamente, como um gestor preocupado com o equilíbrio fiscal ao pedir empenho de seus secretários para atingir um corte de 10% nas despesas de funcionamento. Sempre há gordura a ser eliminada, sem prejudicar a oferta de serviços. É justamente assim: otimizando esses gastos, quem mais se beneficia é a própria população, com o redirecionamento de recursos. É um impulso para a aguardada retomada dos investimentos.