Casagrande mostra sintonia com a sociedade ao vetar benefício do MPES

. Mostra que tem a compreensão límpida de que o benefício é sim coisa de outro mundo: o daqueles que não conseguem se sensibilizar com o drama de 13 milhões de brasileiros sem emprego enquanto promovem um gasto absurdo de dinheiro público destinado a alguns escolhidos.

É inadmissível que haja mobilização para continuar ampliando privilégios, como se a maior parte da população não estivesse cada vez mais sacrificada. Enquanto isso, os serviços públicos continuam sendo prejudicados por falta de recursos e gestão. Casagrande se coloca como uma barreira para essa farra de gastos. Dá o exemplo.