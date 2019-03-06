Bolsonaro cria, sozinho, mais uma crise desnecessária para o governo

Jair Bolsonaro postou vídeo com conteúdo impróprio no Twitter, desencadeando enxurrada de críticas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma das maiores festas populares do mundo, o carnaval de rua do Brasil é um monumento cultural inconteste. Seria esperado que o presidente da República mostrasse respeito à tradição popular e ao lucrativo negócio que ela representa. Mas Jair Bolsonaro ignorou a grandiosidade das manifestações e preferiu dialogar apenas com a ala mais radical de seu eleitorado.

Em um tuíte incondizente com o posto que ocupa, o mandatário disseminou cenas escatológicas em um bloco como se fosse aquele o resumo do carnaval. Tentou reduzir a folia de Norte a Sul do país, espelho da criatividade e da alegria de seu povo, a um antro de degradação moral. Tudo sob a desculpa de “expor a verdade”. . Tentou reduzir a folia de Norte a Sul do país, espelho da criatividade e da alegria de seu povo, a um antro de degradação moral. Tudo sob a desculpa de “expor a verdade”.

O brasileiro sabe que a festa não tem a reputação ilibada. O país do carnaval, com todas as suas contradições, já foi cantado em verso e prosa. Atos de violência ou posturas impróprias, até bem mais graves que as mostradas no vídeo compartilhado por Bolsonaro, historicamente acompanham a festa, porque o Brasil é um país violento nos 365 dias do ano. Desvios – legais ou morais – não explodem nas ruas junto com os confetes e serpentinas e desaparecem na Quarta-Feira de Cinzas. Felizmente, são desvios e não a regra.

Na mensagem que escoltou o vídeo no Twitter, o presidente disse que não se sentia “confortável em mostrar” as imagens. Deveria ter dado mais peso a esse exame de consciência, portanto, e evitado polêmica desnecessária. Afinal, qual o propósito de tornar aquele registro pontual no sinônimo de carnaval? A que serve?