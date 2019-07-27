Bolsonaro briga com o mensageiro da má notícia no episódio do Inpe

O embate entree opela divulgação de informações sobre desmatamento, supostamente sem o seu prévio conhecimento, envolve muitas questões. E, em todas, o Brasil sofre um desgaste acentuado. É o grande perdedor.

Do ponto de vista administrativo, o presidente se rebaixa e atropela o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ao reclamar em público do órgão subordinado à pasta. Procede a cobrança de respeito à hierarquia e à disciplina, mas, ao vociferar para o mundo ouvir e não internamente, o próprio Bolsonaro contribui para desagregação funcional no Executivo e transmite sensação de insegurança aos atos governamentais. A repercussão é péssima.

Dados do Inpe apontam que o desmatamento na Amazônia cresceu 88% em relação ao ano passado e foram colocados em dúvida por Bolsonaro.. Revelou ter ficado “preocupado com aqueles números, mas também achando que eles poderiam não estar condizentes com a verdade”. O presidente atirou contra a confiabilidade do seu governo, mesmo tendo recuado posteriormente.

Enfatizou que não pode “ser surpreendido, pego de calças curtas por aí”.. O Inpe, alvo de Bolsonaro, desfruta de altíssimo conceito dentro e fora do Brasil. A sua produção científica é crescente e de impacto acima da média nacional. Além disso, atua com parceiros importantes, como a Nasa.

O assunto sobre o qual nasceu a ira presidencial por si já repercute mal, internacionalmente, sobretudo neste momento em que o governo brasileiro está sendo acusado de promover grave retrocesso ambiental. Bolsonaro acha que a divulgação sobre o desmatamento é propaganda negativa para o país. Mas, em vez de atacar o mensageiro da notícia, deveria combater seriamente essa tragédia, que prejudica a qualidade de vida e a economia.