Baixa confiança reduz efeitos benéficos da histórica queda dos juros

Cortes de juros barateiam o crediário e estimulam a demanda. Inflação baixa aumenta o poder de compra da população. Essa combinação saudável de fatores se mantém há dois anos. Então, por que o Brasil encerrará 2019 com crescimento inexpressivo, completando três anos seguidos de pouco avanço?
A maioria das pessoas sabe a resposta: o nível de confiança na economia, tanto por parte dos investidores quanto dos consumidores, ainda está baixo. Inibe o nível de compra das famílias, apesar da inflação civilizada, e desestimula projetos na iniciativa privada. Enfim, há muita gente com o pé no freio. Até agora, o governo não conseguiu entregar o ambiente de negócios que prometeu, até porque o contexto político dificulta e retarda resoluções, como ocorre com a reforma da Previdência. Esse quadro tem diminuído o benefício da queda dos juros ao PIB.
Outro fator a considerar é o descompasso no movimento dos juros. O efeito da Selic nas taxas cobradas pelos bancos é lento e não ocorre na mesma proporção da taxa básica. O custo do crédito para empresas tem diminuído em algumas linhas, mas apenas timidamente.
Idem para pessoas físicas, permanecendo inacessível para as condições financeiras de grande parte da população. As alegações do sistema bancário são variadas. Entre elas, inadimplência alta, incertezas políticas e déficit público que permanecerá preocupante por muito tempo.
Quando a Selic chegou a 7%, em dezembro de 2017, já era o menor patamar da história. De lá para cá, a economia cresceu em ritmo de pibinhos de 1% ao ano. Hoje a Selic está em 5,5% e descerá a 5% no fim do ano, segundo a mediana das projeções do setor financeiro, mas a expectativa para o Produto Interno Bruto é de apenas 0,8%. Na verdade, se os juros não decaíssem, certamente a economia estaria mais deprimida, e o desemprego em proporção maior.
No entanto, a política monetária sozinha não resolve os problemas da economia. A tração dos juros no crescimento, para ser mais sentida no dia a dia das pessoas e das empresas, precisa de mudanças no sistema de Previdência, no arcabouço tributário e de reestruturação da gestão pública, de modo a aumentar a eficiência e diminuir gastos. Tudo isso é indispensável para fortalecimento da confiança nos rumos do país.