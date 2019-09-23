Baixa confiança reduz efeitos benéficos da histórica queda dos juros

A maioria das pessoas sabe a resposta: o nível de confiança na, tanto por parte dos investidores quanto dos consumidores, ainda está baixo. Inibe o nível de compra das famílias, apesar dacivilizada, e. Enfim, há muita gente com o pé no freio. Até agora, o governo não conseguiu entregar o ambiente de negócios que prometeu, até porque o contexto político dificulta e retarda resoluções, como ocorre com a reforma da Previdência. Esse quadro tem diminuído o benefício da queda dos juros ao PIB.