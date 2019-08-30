Avanço do PIB mostra que país pode engatar um crescimento consistente

Um dos fatos que ampliam a esperança de melhoria continuada da economia é que a taxa de investimento cresceu 3,2%, em relação aos três meses anteriores, após duas quedas trimestrais seguidas. Isso se deve ao aumento nas importações e na produção interna de bens de capital. Ou seja, as empresas estão com mais máquinas e equipamentos, seja para sobreviver ou expandir a produção, acreditando no amanhã. Investimento é condição indispensável para movimentar o sistema produtivo e a forma segura de criar empregos e expandir o consumo. A participação do investimento na economia subiu para 15,9% do, contra 15,3% no mesmo período de 2018.