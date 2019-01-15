Anistia a PMs é campo minado

O governador se atém ao curto prazo. O horizonte, contudo, é mais amplo, vai além dos quatro anos que tem pela frente. O perdão é além de tudo uma afronta à Constituição, que veda o direito de greve aos militares. Passar uma borracha nas responsabilidades de quem conduziu, é falhar por antecipação. Abre precedentes para que se volte a desrespeitar as regras, sem o temor às punições. Por ora, ainda se esperam respostas a esses crimes.