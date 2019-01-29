É preciso ficar de olho no Banestes

. A manutenção de Vasco no cargo fica de fato inviabilizada, por ter sido colocado em suspeição ao se tornar foco das investigações da Polícia Federal. A gestão de uma instituição financeira exige não só um currículo irretocável, como conduta ilibada. O perfil técnico do novo presidente foi celebrado, passava a mensagem certa ao mercado, de isenção política. Mas, a esta altura, o mais importante é dissociar a imagem do Banestes e a do executivo, até que se confirmem ou não suas responsabilidades.