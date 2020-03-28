XP prevê queda do PIB de 1,9% e fala em risco político no Brasil

A XP Investimentos revisou a projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro em 2020 de crescimento de 1,8% para retração de 1,9%.

Passageiras utilizam máscaras após pandemia de coronavírus na rodoviária de Vitória. XP espera que restrições de conato social sejam mantidas em abril Crédito: Vitor Jubini

"Esperamos que o impacto negativo já seja sentido no primeiro trimestre e que atinja seu efeito máximo no segundo trimestre desse ano", disse a instituição em relatório nesta sexta-feira (27).

Com base na experiência internacional recente, a XP espera que as restrições de contato social serão mantidas em abril, com possibilidade de se estenderem para o mês de maio.

Sobre as medidas de estímulo econômico anunciadas até o momento pelo governo, diz que ainda parecem limitadas e correm o risco de não fazerem efeito no curto prazo, o que representa um primeiro risco para a nova projeção.

"No lado político, entendemos que a polarização política volta a crescer em virtude das tensões criadas pelo Planalto com governos locais e impactam significativamente a confiança de empresários e consumidores. Essa é uma segunda fonte de risco em nosso cenário", afirma a XP.

Como terceiro risco, o relatório cita a pressão por uma implementação de restrição parcial desgovernada que não leve em consideração o posicionamento da comunidade técnica-científica.

OUVIR AUTORIDADES EM SAÚDE PÚBLICA

Em meio ao debate político sobre a questão, a instituição afirmou que as discussões sobre restrições parciais ou totais são importantes, mas devem ser ponderadas, levando em consideração a opinião isenta de líderes das áreas de saúde e todas as limitações que as medidas de restrições parciais enfrentarão na prática.