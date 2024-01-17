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Mais opções

WhatsApp incrementa canais de mensagem em massa com áudio e enquete

Dono do canal também ganha opção de adicionar 16 administradores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jan 2024 às 17:14

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 17:14

SÃO PAULO - O WhatsApp aumentou as opções para as pessoas que administram canais, segundo anúncio desta quarta-feira (17). A ferramenta permite envio unidirecional a milhares de usuários. 
Os donos desses espaços públicos de distribuição massiva de mensagens agora podem enviar áudios, enquetes e eleger até 16 administradores. A atualização está disponível para todos os usuários a partir desta quarta.
WhatsApp tem ajudado a Defensoria Pública Estadual durante a pandemia
Nos canais, criadores já podem distribuir links, textos, imagens e vídeos para um número ilimitado de participantes Crédito: Divulgação
A Meta — dona do WhatsApp — adiou a estreia de recurso similar, as Comunidades (que permitem envios de mensagens a grupos fechados de até 5.000 pessoas), no Brasil, após o Ministério Público Federal ter recomendado, durante as eleições de 2022, à empresa esperar até o ano seguinte para o lançamento. A medida visava prevenir desinformação no contexto eleitoral.
Os ajustes nos canais chegam ao público às vésperas de novo período de eleições no país.
Nos canais, os criadores já podem distribuir links, textos, imagens e vídeos para um número ilimitado de participantes. O recurso concorre com ferramenta similar do Telegram.
Os novos recursos incluem: 
  1. Mensagens de voz 
  2. Enquetes 
  3. Compartilhar cards no status (ferramenta análoga aos stories do Instagram) — para isso, basta manter uma atualização que você achar interessante pressionada, selecionar "encaminhar" e depois a opção "meu status".
A Meta também lançou a opção de "Múltiplos Admins" para que os canais possam ter até 16 administradores para ajudar a gerenciar as atualizações.
O dono do Canal pode convidar qualquer um de seus contatos ou seguidores para se tornarem administradores. Depois que o convite é aceito, o novo administrador poderá gerenciar as informações do canal e criar, editar e excluir quaisquer atualizações.
Apenas os proprietários de um canal seguem com permissão para excluí-lo.

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