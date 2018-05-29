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500 empregos

WEG anuncia investimento milionário em Linhares

Com a ampliação e modernização do complexo fabril, a estimativa é que sejam gerados 500 postos de trabalho diretos, além dos indiretos

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:34
Empresa anunciou um investimento de R$ 140 milhões em Linhares Crédito: Divulgação | WEG
A empresa WEG Motores anunciou na manhã desta terça-feira (29) um investimento de R$ 140 milhões, no período de 2018 a 2022, na filial localizada em Linhares. Com a ampliação e modernização do complexo, a estimativa é que sejam gerados 500 postos de trabalho diretos, além dos indiretos. O anúncio foi realizado durante o evento Road Show Investimento e Desenvolvimento Regional, no município.
O projeto de ampliação da empresa contempla a construção de dois novos prédios de 12 mil metros quadrados  cada um  aquisição de máquinas e equipamentos, treinamento e recursos humanos.
A empresa, que foi fundada em 1961, em Santa Catarina, possui filiais em 29 países e fábricas em outros 12 países, uma delas construída em Linhares. Em 2017 o faturamento da WEG foi de R$ 9,5 bilhões.
Inicialmente, a WEG produzia motores elétricos, mas ampliou as atividades na década de 80, com a produção de componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas e em pó eletroisolantes.
Hoje, a empresa é reconhecida como uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo.
"A WEG está instalada desde 2011 em Linhares e já tem uma história com a cidade. A empresa gera mais de 2,5 mil empregos diretos no município", disse o prefeito da cidade, Guerino Zanon.
 

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