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Mudança na agenda

Votação da reforma da Previdência é adiada para quarta-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) convocou uma outra sessão do Congresso Nacional para esta terça-feira (24), quando estava prevista votação

Publicado em 

23 set 2019 às 14:37

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 14:37

Davi Alcolumbre, presidente do Senado Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo
A votação do primeiro turno da reforma da Previdência no plenário do Senado foi adiada para quarta-feira (25). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou uma sessão do Congresso Nacional para esta terça-feira (24), data em que estava previsto o primeiro teste da proposta no plenário do Senado.
Como a sessão do Congresso reúne deputados e senadores, não é possível fazer uma sessão deliberativa no plenário do Senado.
> Como fica a aposentadoria das domésticas com a reforma da Previdência
A votação da nova versão do parecer de Tasso Jereissati (PSDB-CE) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) está mantida para esta terça. A sessão do colegiado está marcada para as 10 horas.
Na última quinta-feira (19), após a análise das emendas de plenário, o relator aceitou mais uma alteração na proposta - este é o relatório que será votado na CCJ.
> Infográfico: entenda como fica sua aposentadoria com a reforma
A mudança incluída na semana passada beneficia os servidores federais, estaduais e municipais, possibilitando que eles se aposentem com benefícios maiores e que incorporem gratificações nos cálculos de aposentadoria conforme as regras dos Estados.
CONGRESSO
Na sessão do Congresso, marcada para as 15 horas, estão pautados 15 vetos presidenciais - entre eles os vetos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao projeto que pune o abuso de autoridade e à proposta que retomou a franquia gratuita de bagagem em voos domésticos.
Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 e 12 projetos que envolvem a liberação de recursos no Orçamento também estão na pauta da sessão do Congresso.

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