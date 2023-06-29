Volta dos impostos federais deixa gasolina e etanol mais caros

A medida provisória que reduzia as alíquotas de impostos federais para gasolina e etanol perdeu validade nesta quinta-feira (29). Com isso, a tributação sobe imediatamente em R$ 0,34, no caso do litro da gasolina; e R$ 0,22, para o litro do álcool, segundo a Receita Federal.

Com a retomada da cobrança, os impostos federais passam a ser 35,3% do preço da gasolina, antes era 29%. Já no caso do etanol, o peso sai de 12,9% para 18,8%.

A reoneração voltaria apenas em 1 de julho, mas foi antecipada pelo fato de a MP ter caducado ao não ser votada pelo Congresso,

Posto de gasolina em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Reoneração do diesel será em outubro

Confirmada pelo Ministério da Fazenda, a extensão do programa de incentivos para a compra de carros com desconto custará R$ 300 milhões. A afirmação foi dada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite desta quarta-feira (28). Segundo ele, os recursos virão da antecipação em R$ 0,03 da reoneração do diesel que começará em outubro.

“Ia ser um programa de R$ 1,5 bilhão e agora vai ser um programa de R$ 1,8 bilhão”, disse Haddad. Dos R$ 300 milhões extras, R$ 100 milhões estavam previstos na medida provisória original, que concedia uma folga de recursos, mas os outros R$ 200 milhões exigirão uma nova medida provisória que mude a reoneração do diesel.