Vitória terá novo voo direto para Brasília entre julho e agosto

A Gol Linhas Aéreas programou mais 2.320 voos extras para a temporada de inverno deste ano, entre julho e agosto, o equivalente a mais de 400 mil assentos adicionais. Entre as rotas inéditas estão os voos diretos de Brasília para Vitória, Santos Dumont para Salvador, Porto Seguro, Florianópolis e Navegantes, e de Campinas para Fortaleza e Salvador.
No mercado doméstico, o foco estará concentrado nas cidades do Nordeste, com decolagens concentradas no sudeste do país. No comunicado, a aérea informa que, além dos voos extras nacionais, foram criadas 15 novas rotas.
A maior concentração de voos extras está em aeroportos de São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Brasília, Salvador e Maceió.
No mercado internacional, a partir de 3 de julho a Gol passa a oferecer voos diretos para Bariloche, com decolagens duas vezes por semana do aeroporto internacional de Guarulhos. O número de voos com saídas do Rio para Rosário (Argentina) e Santiago (Chile) também foi ampliado.