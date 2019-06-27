Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Vitória terá novo voo direto para Brasília entre julho e agosto
Aeroporto de Vitória

Vitória terá novo voo direto para Brasília entre julho e agosto

A companhia aérea Gol também anunciou 15 novas rotas, além de reforço em operações internacionais

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 20:43

Publicado em 

27 jun 2019 às 20:43
Avião da Gol no Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
A Gol Linhas Aéreas programou mais 2.320 voos extras para a temporada de inverno deste ano, entre julho e agosto, o equivalente a mais de 400 mil assentos adicionais. Entre as rotas inéditas estão os voos diretos de Brasília para Vitória, Santos Dumont para Salvador, Porto Seguro, Florianópolis e Navegantes, e de Campinas para Fortaleza e Salvador.
No mercado doméstico, o foco estará concentrado nas cidades do Nordeste, com decolagens concentradas no sudeste do país. No comunicado, a aérea informa que, além dos voos extras nacionais, foram criadas 15 novas rotas.
A maior concentração de voos extras está em aeroportos de São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont), Brasília, Salvador e Maceió.
> Governo prevê concessões dos aeroportos de Santos Dumont e Congonhas
No mercado internacional, a partir de 3 de julho a Gol passa a oferecer voos diretos para Bariloche, com decolagens duas vezes por semana do aeroporto internacional de Guarulhos. O número de voos com saídas do Rio para Rosário (Argentina) e Santiago (Chile) também foi ampliado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto Política Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados