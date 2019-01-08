Visitas de turistas ao ES batem recorde e lotam bares e restaurantes

Lúcia veio de Muriaé (MG) e está hospedada na casa de uma irmã, em Vila Velha. Crédito: Fernando Madeira

Os turistas parecem ter redescoberto o Espírito Santo. Depois de um período de baixa no setor, impactado pela crise econômica nacional e por outros fatores locais – como a lama da Samarco, que atingiu as praias do Norte capixaba, e a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017 –, o volume de atividades turísticas no Estado foi o que teve a maior alta do país em 2018 e, em comparação com os anos anteriores, representa um recorde para o Espírito Santo desde 2014.

O faturamento das empresas ligadas ao turismo no Estado cresceu 8,63% no acumulado de 12 meses (de novembro de 2017 a outubro de 2018), superior ao da média nacional, que foi de apenas 0,41% no mesmo período. Os números são do índice de atividades turísticas da Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE, e foram levantados pelo economista Eduardo Araújo.

Your browser does not support the audio element. Visitas de turistas ao Estado batem recorde

Desde dezembro de 2014, o volume de atividades turísticas – como hotéis, aluguel de carros, bares e restaurantes –, começou a cair. Naquele período, havia um crescimento de 3,01% no acumulado de 12 meses. Em julho de 2017, esse índice chegou ao seu pior resultado, de -11,34%, mas, a partir daquele mês, a curva voltou a subir, atingindo seu melhor índice (9,28%) em julho de 2018.

De acordo com Araújo, essa alta se deve pela retomada da atividade econômica no país, mas ele ainda destaca que existem outros fatores. “Tivemos a inauguração do novo aeroporto, com novas rotas, o que vem atraindo passageiros. Também temos o fato de as pessoas estarem acreditando novamente que a situação financeira irá melhorar e começam a gastar novamente”.

Para se ter uma ideia do peso do novo aeroporto nessa conta, 885,4 mil pessoas chegaram ao Estado por meio dele no período de abril a outubro de 2018, de acordo com microdados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). Esse número de passageiros é quase 45 mil maior do que o do mesmo período de 2017 (841 mil).

VERÃO

E se o ano passado já foi de bons números, neste verão o movimento está ainda maior na percepção de empresários e entidades ligadas ao turismo. Eles estimam que esta temporada já é o melhor verão dos últimos cinco anos.

A ocupação do hotéis no Estado, segundo estimativas da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-ES), deve fechar o mês de janeiro em torno de 80%. No Réveillon, cidades como Vitória, Guarapari e Anchieta operaram com 100% de ocupação.

“Na Grande Vitória, a gente vê um crescimento bem acima do esperado, que chega a ser surpreendente. Teve hotel que cresceu quase 20% em termos de taxa de ocupação neste ano em comparação com o ano passado. Em cidades como Guarapari e no Litoral Sul, o desempenho é igual e até melhor do que o do verão passado, que também já foi bom”, afirmou o presidente da ABIH, Gustavo Guimarães, que contou ainda que para dar conta do aumento pela procura, hotéis e pousadas do Estado devem aumentar de 15% a 25% o quadro de pessoal.

Outro setor que está comemorando o movimento neste verão é o do comércio. Segundo o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares (Sindbares), Rodrigo Vervloet, os empresários do ramo estimam um aumento de 15% das vendas em comparação ao ano anterior. “Este está sendo um dos melhores verões, com uma movimentação muito significativa sobretudo nos balneários, na Grande Vitória, e até na região das montanhas. A gente projeta que em torno de 1,5 mil empregos intermitentes e temporários serão criados para atender aos turistas”.

PERFIL

A comemoração por parte dos setores ligados ao turismo tem sido dupla, uma vez que além do número de visitantes ter aumentado, eles estão consumindo mais do que em anos anteriores. De acordo com a ABIH, cada turista que fica hospedado em hotelaria no Estado deve gastar, em média, R$ 243 por dia em produtos e serviços, números melhores que os de anos anteriores.

“O turista agora está mais otimista, pretendendo gastar mais, e voltou a aproveitar seu tempo de lazer para viajar, consumir, ter bons momentos. É um perfil e um astral bem melhor que dos últimos anos. Isso nos dá muito otimismo também”, afirma Vervloet, do Sindbares.

João Elvécio Faé, vice-presidente da Federação do Comércio, também nota uma mudança nesse perfil. “É um turista eclético. Claro que ainda tem os que gastam pouco, mas percebe-se que no geral está se consumindo mais, tanto é que a ocupação de hotéis está em ótimos índices em todo o Estado”.

VITÓRIA VOLTA A SER O PRINCIPAL DESTINO NO ES

Nathalia e Leandro vão para Guarapari, mas incluíram Vitória e Vila Velha no roteiro Crédito: Fernando Madeira





Com o Espírito Santo retornando para o roteiro de viagens de turistas de todo o país, a Capital tem tido um papel de destaque e voltou a ser a queridinha para quem busca aproveitar as férias em terras capixabas. Vitória, que durante todo o ano atrai, em sua maioria, turistas de negócios, também tem se destacado pelos resultados no turismo de lazer.

Na Capital, o setor hoteleiro estima que o mês de janeiro deve fechar com cerca de 85% de ocupação, segundo a previsão de reservas já feitas. De acordo com Gustavo Guimarães, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-ES), esse percentual, que ainda deve crescer, é bem melhor que os 77% de ocupação registrados em Vitória em janeiro de 2018, que, por sinal, já era alto para o mês.

Uma amostra dessa melhora foi o Réveillon, data em que, segundo Guimarães, os hotéis da Capital tiveram 100% de ocupação, com reservas esgotadas bem antes do início de dezembro. A procura para passar a virada do ano em Vitória foi tamanha que vários hotéis chegaram a trabalhar com lista de espera, desde outubro, com interessados aguardando cancelamentos, sobretudo em unidades na orla de Camburi.

“Vitória fechou essa oferta com antecedência porque a cidade divulgou com antecedência a programação para o réveillon. Isso é importante“, comenta Guimarães, que fala ainda sobre o novo perfil de turistas que estão vindo para a Capital. “É uma cidade de potencial muito grande, que tinha um turismo mais corporativo, e agora vê o de lazer crescer e ocupar um espaço que, sobretudo em janeiro, era vago. Faltava vender, se mostrar mais, e a gente percebe que isso tem sido feito de forma melhor em todo o Estado, inclusive pelo próprio setor hoteleiro”.

Outro dado que comprova esse aumento da procura pela Capital é um levantamento da empresa CVC, maior operadora de turismo do Brasil, que aponta que a venda de pacotes turísticos de lazer para janeiro de 2019, tendo Vitória como destino, cresceu 68%. Para todo este ano, o crescimento nas vendas deve fechar em 59%.

Entre os atraídos pela Ilha do Mel estão o casal Nathalia Campos, 30 anos, e Leandro Raider, 35 anos, que vieram de Rio Valença, interior do Rio de Janeiro, para passar uma temporada no Estado. A princípio, eles iriam apenas para Guarapari, mas decidiram estender a viagem, ficando alguns dias em Vitória e Vila Velha para conhecer as belezas dos municípios.