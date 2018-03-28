Vídeo mostra avião a poucos metros da Praia de Camburi antes de pouso no novo aeroporto

pista do aeroporto fica exatamente ao lado da praia, e quando uma aeronave se prepara para pousar dá um friozinho na barriga de quem está no mar, mas o primeiro pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória mostrou que banhistas e quem estiver na orla de Camburi vão experimentar uma sensação parecida. Não chega a ser igual ao que acontece na ilha de St. Maarten, no Caribe, onde ae quando uma aeronave se prepara para pousar dá um friozinho na barriga de quem está no mar, mas o primeiro pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória mostrou que banhistas e quem estiver na orla de Camburi vão experimentar uma sensação parecida.

Avião presidencial sobre a Praia de Camburi antes de pousar no novo Aeroporto de Vitória Crédito: Kaique Dias

"É emocionante", disse o caminhoneiro Carlos Alberto Montovanelli, 53, que acompanhou da orla, na manhã desta quarta-feira (28), a primeira vez em que um avião cruzou a Praia de Camburi para pousar na nova pista do aeroporto. O Gazeta Online registrou o momento inédito. Veja o vídeo abaixo.

O avião presidencial A319 pousou no aeroporto por volta das 9h20. O voo partiu de Brasília e foi realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB). A nova rota incluiu uma manobra feita em direção ao Morro do Moreno, em Vila Velha, com a aeronave partindo desse ponto em linha reta até a nova pista.

Quem estava na orla de Camburi no momento se impressionou. O caminhoneiro Carlos Alberto Montovanelli, 53 anos, já sabia do voo e foi ao local registrar o pouso. Admirado por ver o primeiro avião a pousar. É emocionante e vamos ter outras oportunidades para ver, disse.

Ele também comemorou a entrega da obra, que finalmente será inaugurada nesta quinta-feira (29). Tantos anos que a gente vê isso. Mais turistas agora vão poder ver nosso Estado e essa paisagem maravilhosa. Teve momentos que a gente achou que não iria acontecer, mas agora saiu (a obra).

INAUGURAÇÃO

O procedimento realizado pela FAB antecede a vinda do presidente Michel Temer ao Espírito Santo para a inauguração oficial do novo complexo aeroportuário nesta quinta-feira. A nova pista tem 2.058 metros de extensão, sendo 308 metros maior que a atual, que tem 1.750 metros. A expansão vai permitir pousos e decolagens com aeronaves maior.