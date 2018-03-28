Vídeo mostra avião a poucos metros da Praia de Camburi antes de pouso no novo aeroporto

Não chega a ser igual ao que acontece na ilha de St. Maarten, no Caribe, onde a pista do aeroporto fica exatamente ao lado da praia, e quando uma aeronave se prepara para pousar dá um friozinho na barriga de quem está no mar, mas o primeiro pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória mostrou que banhistas e quem estiver na orla de Camburi vão experimentar uma sensação parecida.
"É emocionante", disse o caminhoneiro Carlos Alberto Montovanelli, 53, que acompanhou da orla, na manhã desta quarta-feira (28), a primeira vez em que um avião cruzou a Praia de Camburi para pousar na nova pista do aeroporto. O Gazeta Online registrou o momento inédito. Veja o vídeo abaixo.
O avião presidencial A319 pousou no aeroporto por volta das 9h20. O voo partiu de Brasília e foi realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB). A nova rota incluiu uma manobra feita em direção ao Morro do Moreno, em Vila Velha, com a aeronave partindo desse ponto em linha reta até a nova pista.
Quem estava na orla de Camburi no momento se impressionou. O caminhoneiro Carlos Alberto Montovanelli, 53 anos, já sabia do voo e foi ao local registrar o pouso. Admirado por ver o primeiro avião a pousar. É emocionante e vamos ter outras oportunidades para ver, disse.
Ele também comemorou a entrega da obra, que finalmente será inaugurada nesta quinta-feira (29). Tantos anos que a gente vê isso. Mais turistas agora vão poder ver nosso Estado e essa paisagem maravilhosa. Teve momentos que a gente achou que não iria acontecer, mas agora saiu (a obra).
INAUGURAÇÃO
O procedimento realizado pela FAB antecede a vinda do presidente Michel Temer ao Espírito Santo para a inauguração oficial do novo complexo aeroportuário nesta quinta-feira. A nova pista tem 2.058 metros de extensão, sendo 308 metros maior que a atual, que tem 1.750 metros. A expansão vai permitir pousos e decolagens com aeronaves maior.
A Presidência da República e FAB foram procuradas, mas até o fechamento desta reportagem não explicaram quais procedimentos seriam tomados após o pouso da aeronave oficial.