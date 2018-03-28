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Nos ares

Vídeo exclusivo mostra primeiro pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória

Procedimento antecede inauguração, com visita do presidente Michel Temer

Publicado em 28 de Março de 2018 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 12:27
A equipe do Gazeta Online registrou o primeiro pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória por volta das 9h20 desta quarta-feira (28). Nas imagens, é possível ver o momento em que o avião presidencial A319 cruza o céu sobre a Praia de Camburi e desce pela nova rota de pouso da nova pista.
Avião presidencial se aproxima para primeiro pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória Crédito: Rafael Silva
especial
O procedimento, realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB), antecede a visita do presidente Michel Temer, que chega nesta quinta-feira (29) ao Estado para fazer a inauguração oficial do novo complexo aeroportuário.
A nova pista do aeroporto tem 2.058 metros de extensão, sendo 308 metros maior que a atual, que tem 1.750 m. A expansão permite pousos e decolagens de aeronaves de maior porte e que comportam mais passageiros.
Vista aérea da nova pista do Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta
A Presidência da República e a FAB foram procuradas, mas ainda não explicaram qual será o procedimento após o pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória.
Monitoramento aéreo mostra aeronave A319 chegando a Vitória Crédito: Reprodução/Flight Radar

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