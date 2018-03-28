Vídeo exclusivo mostra primeiro pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória

A equipe do Gazeta Online registrou o primeiro pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória por volta das 9h20 desta quarta-feira (28). Nas imagens, é possível ver o momento em que o avião presidencial A319 cruza o céu sobre a Praia de Camburi e desce pela nova rota de pouso da nova pista.

Avião presidencial se aproxima para primeiro pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória Crédito: Rafael Silva

O procedimento, realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB), antecede a visita do presidente Michel Temer, que chega nesta quinta-feira (29) ao Estado para fazer a inauguração oficial do novo complexo aeroportuário.

A nova pista do aeroporto tem 2.058 metros de extensão, sendo 308 metros maior que a atual, que tem 1.750 m. A expansão permite pousos e decolagens de aeronaves de maior porte e que comportam mais passageiros.

Vista aérea da nova pista do Aeroporto de Vitória Crédito: Internauta

A Presidência da República e a FAB foram procuradas, mas ainda não explicaram qual será o procedimento após o pouso na nova pista do Aeroporto de Vitória.