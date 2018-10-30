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Balanço

Vendas de supermercados sobem 1,92% em todo o país

Setor espera fechar o ano com expansão de 2,53%

Publicado em 

30 out 2018 às 15:27

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 15:27

O preço da cesta básica dos produtos pesquisados subiu 0, 39%, passando de R$ 458,53 para R$ 460,29 Crédito: Reprodução
As vendas nos supermercados de todo o país aumentaram 1,92% de janeiro a setembro sobre igual período de 2017.
É o que diz balanço divulgado nesta terça-feira (30), em São Paulo, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
O presidente da entidade, João Sanzovo Neto, disse, no entanto, que o movimento está abaixo do esperado, levando em consideração a estimativa de fechar o ano com alta de 2,53%.
O preço da cesta básica dos produtos pesquisados subiu 0, 39%, passando de R$ 458,53 para R$ 460,29.
As maiores elevações atingiram o arroz, frango congelado, queijo prato e margarina cremosa. Já as maiores baixas afetaram os preços da cebola, sabão em pó, farinha de mandioca e batata.

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