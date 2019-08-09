Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Vendas da indústria de materiais de construção sobem 3,1% em julho
Crescimento

Vendas da indústria de materiais de construção sobem 3,1% em julho

Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), que já considera números deflacionados

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 15:37
Vendas da indústria de materiais de construção sobem 3,1% em julho Crédito: Divulgação
As vendas da indústria de materiais de construção no País em julho cresceram 6,1% em relação a junho e subiram 3,1% frente ao mesmo mês do ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), que já considera números deflacionados.
No acumulado entre janeiro e julho de 2019, as vendas tiveram alta de 2,3% em comparação com o mesmo período de 2018. E nos últimos 12 meses até julho, as vendas cresceram 1,6% em relação aos 12 meses anteriores.
Os resultados positivos estão relacionados, principalmente, ao bom desempenho das vendas da indústria para o varejo, algo que reflete o aumento do otimismo das famílias, conforme avaliação da Abramat. Esse otimismo pode ter ganhado fôlego diante das notícias sobre a liberação de saques do FGTS.
A associação estima que as vendas da indústria de materiais de construção tenham um crescimento de 1,5% em 2019 frente a 2018.
A pesquisa mostrou também que o emprego formal da indústria em julho apresentou alta de 0,2% ante junho e crescimento de 0,7% ante julho de 2018. No acumulado do ano, a alta foi de 0,7%, e em 12 meses, houve expansão de 1,4%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados