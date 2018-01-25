Veja imagens inéditas do novo Aeroporto de Vitória

Previsto para ser inaugurado até o final de março deste ano, o novo Aeroporto de Vitória está na reta final para ser entregue, com 98% das obras concluídas. Uma das áreas mais adiantadas é o terminal de passageiros, que já teve inclusive o painel principal de chegada e partida de voos instalado e testado. Na tarde desta quarta-feira (24), era possível acompanhar em tempo real quais aeronaves iriam pousar e decolar na Capital.

A novidade foi apresentada durante uma visita da secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro, e de conselheiros do Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano (PDU) ao novo complexo aeroportuário.

"Hoje já entramos (no novo terminal) com ar-condicionado ligado e com o painel que mostra a chegada e saída dos aviões funcionando. Estão testando tudo. Além disso, as cadeiras estão montadas e em fase final de colocação de assentos. Estamos no momento de detalhes da entrega dessa obra. As esteiras de recebimento das bagagens também estão prontas. O que falta de fato é a finalização do acesso. Mas, dentro, as coisas estão muito avançadas", contou Lenise Loureiro.

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Segundo a Infraero, o novo terminal de passageiros encontra-se em fase de testes das instalações elétricas e eletrônicas, montagem final das esteiras, mobiliários e acabamentos. Já o acesso viário ao novo Eurico de Aguiar Salles, que passará a ser pela Avenida Adalberto Simão Nader, tem mais pontos a serem concluídos, como finalizar a pavimentação asfáltica, os cerca de três quilômetros de ciclovia, as calçadas e receber as sinalizações necessárias para a área.

Mesmo assim, Lenise disse que o prazo de entrega permanece sendo o já informado pela Infraero: final do primeiro trimestre de 2018. De acordo com ela, assim que as obras do novo acesso forem concluídas, a Prefeitura de Vitória dará início a algumas intervenções na avenida.

"Quando a Infraero terminar essa parte que está dentro do terreno dela, nós já teremos condições de passagem dos veículos. A partir desse momento, nós vamos isolar um trecho do lado existente para a construção da via local. Isso significa dizer que a Adalberto Simão Nader vai ter um trânsito normalizado, inclusive muito melhor, já com a inauguração do novo terminal de passageiros e desse acesso. Aí sim partimos para três a quatro meses de obra na via local, que é uma via muito pleiteada pela comunidade e vai dar condições de mais segurança para os bairros (Mata da Praia e República)."

LOJAS

A secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro, informou que a megaloja de decoração e material de construção Leroy Merlin continua interessada em se instalar no cruzamento da Avenida Adalberto Simão Nader com a Fernando Ferrari, no terreno da Infraero, mas ela citou que somente em março deverá acontecer a audiência pública junto às comunidades e à prefeitura para debater o impacto de vizinhança.

O novo Aeroporto de Vitória terá 80 pontos comerciais para os segmentos de varejo, alimentação e serviços. Até o momento, 14 contratos foram fechados, com alugueis variando entre R$ 5 mil e R$ 39 mil. De acordo com a Infraero, a instalação das lojas com contrato já firmado "será iniciada tão logo tenhamos os projetos apresentados e aprovados", e até a abertura do terminal a meta da Infraero é ter, estimadamente, 40 lojas funcionando.

O NOVO AEROPORTO DE VITÓRIA

- O novo aeroporto elevará a capacidade de transportar passageiros/ano de 3,3 milhões (hoje) para 8,4 milhões.

- A pista também ficará maior, passando de 1.750 metros (hoje) para 2.058 metros e, no futuro, será possível receber voos internacionais.