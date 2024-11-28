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Economia (BR)

Veja como o mercado da beleza permite crescimento profissional

Há possibilidades de atuação como empreendedor, colaborador em salões de beleza ou em grandes empresas de cosméticos

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 12:43

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 nov 2024 às 12:43
O mercado da beleza oferece boas oportunidades profissionais (Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock)
O mercado da beleza oferece boas oportunidades profissionais Crédito: Imagem: PeopleImages.com | Shutterstock
O mercado da beleza é um setor promissor para quem busca uma carreira dinâmica e lucrativa, pois combina alta demanda com constante inovação. Este segmento abrange diversas áreas, como cuidados com a pele, cabelo, maquiagem e bem-estar, oferecendo oportunidades para profissionais qualificados atenderem um público cada vez mais exigente. Além disso, o setor está em constante crescimento, impulsionado por tendências globais e pela busca por autoestima e saúde.
Dados recentes do Sebrae destacam a robustez e as oportunidades deste setor. De acordo com o órgão, o Brasil possui 1.331.826 atividades relacionadas a negócios de beleza, incluindo serviços, indústria e comércio. A maior parte desse segmento concentra-se nos serviços de cabeleireiro, manicure, pedicure, estética e outros relacionados a cuidados com a beleza.
Ainda segundo o Sebrae, em 2023, o setor de beleza registrou o cadastro de 180.831 novos microempreendedores individuais (MEI), representando quase 500 profissionais formalizados por dia. Números que reforçam a atratividade e a resiliência do mercado de beleza no país.

Vantagens do setor de beleza

Entre as vantagens da área está a alta e constante demanda por serviços de beleza, abrangendo públicos de diferentes idades e perfis. Flexibilidade é outro fator que atrai novos empreendedores para o setor, uma vez que os profissionais podem atuar de forma autônoma, abrir seu próprio negócio ou integrar equipes em salões e clínicas.
A área da beleza também exige formação profissional para bons atendimentos (Imagem: Daria_Cherry | Shutterstock)
A área da beleza também exige formação profissional para bons atendimentos Crédito: Imagem: Daria_Cherry | Shutterstock

Importância da formação profissional

Assim como em qualquer carreira, formação qualificada e atualização profissional são fundamentais para quem almeja uma trajetória de sucesso, como relata a diretora de marketing do Instituto Embelleze, Aline Augusto. “No mercado da beleza, a qualificação profissional não é apenas um diferencial – é uma necessidade”, afirma.
Conforme Aline Augusto, os estudos também são importantes para garantir bom atendimento ao público. “A formação de qualidade capacita profissionais a atenderem as expectativas de um público cada vez mais exigente e a acompanharem as constantes mudanças do setor. Além disso, permite que esses profissionais desenvolvam habilidades técnicas e empreendedoras que os ajudam a alcançar independência financeira e sucesso em suas carreiras”, explica.

Cursos profissionais

A vantagem nesse mercado em constante crescimento é que existem diversas instituições educacionais na área de beleza, que evoluem constantemente, oferecendo cursos que vão do básico – para os iniciantes na carreira – até os mais específicos, focados em novas técnicas e tendências, proporcionando oportunidades contínuas de aprendizado e especialização.
Por Caroline Amorim

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