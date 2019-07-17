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PIS/PASEP

Veja como consultar o saldo da conta do FGTS

Os trabalhadores podem conferir o valor no site da Caixa, nas agências do banco ou por aplicativo

Publicado em 

17 jul 2019 às 20:41

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 20:41

É necessário ter o número do PIS para consultar o FGTS Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Os trabalhadores podem consultar o saldo da conta no do FGTS no site da Caixa, nas agências do banco ou por aplicativo. Para isso, é preciso ter em mãos o número do PIS.
Também é possível cadastrar um número de celular para receber mensagens de texto com atualizações periódicas sobre o saldo da conta e liberações de saque neste link.
> Bolsonaro diz que anúncio do FGTS está previsto para esta semana
Veja abaixo os canais disponíveis para consultar o saldo da conta do FGTS: 
SITE DA CAIXA
No site da Caixa é possível consultar o extrato do FGTS. Para isso, o trabalhador precisa informar seu número PIS, que consta na carteira de trabalho, e cadastrar uma senha, caso seja seu primeiro acesso à plataforma. Não é necessário comparecer a uma agência do banco para fazer esse cadastro. 
APLICATIVO PARA SMARTPHONES 
Pelo aplicativo FGTS, disponível para Android, iOS e Windows Phone, também é possível consultar o extrato do fundo informando o número PIS e fazendo um cadastro. 
> Saque do FGTS cria insegurança sobre Minha Casa Minha Vida
AGÊNCIAS DA CAIXA
O trabalhador pode ainda fazer a consulta em terminais de autoatendimento e agências da Caixa, mesmo que não seja cliente do banco. O acesso pode ser feito usando um Cartão Cidadão ou o número PIS. 
> Líderes da Câmara avaliam que liberar FGTS pode minimizar a crise
INTERNET BANKING CAIXA 
Clientes do banco também conseguem consultar seu FGTS por meio do internet banking da Caixa. 
Trabalhadores que tiverem problemas com os acessos ou dúvidas podem entrar em contato com a Caixa pelo telefone 0800 726 0207.

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