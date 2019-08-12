Veja as profissões que estarão em alta na indústria até 2023

Conforme o estudo do Senai, a demanda por qualificação inclui, em sua maioria, o aperfeiçoamento de trabalhadores que já estão empregados. No entanto, uma parcela menor (22%) será necessária para aqueles que precisam de capacitação para ingressar no mercado de trabalho. Essa formação inicial inclui a reposição em vagas já existentes e que se tornam disponíveis devido à aposentadoria, entre outras razões.