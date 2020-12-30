Varejo alimentar do país cria 39,8 mil vagas em novembro, diz Apas

Segundo a Apas, o acumulado do ano é 14,2 mil novas vagas de emprego, superando a expectativa inicial de 2020, que era a de 13 mil vagas.

"Historicamente, o fim de ano é quando o setor mais investe na contratação de pessoal. E mesmo com os desafios econômicos impostos pela pandemia, a essencialidade do setor supermercadista nos permitiu chegar ao fim de 2020 com um bom número de novos postos de trabalho criados. Este contexto corroborou para que os supermercados tenham o melhor mês de novembro de geração de empregos em uma década e o melhor acumulado dos últimos seis anos", explica em nota o presidente da Apas, Ronaldo dos Santos.