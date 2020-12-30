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Varejo alimentar do país cria 39,8 mil vagas em novembro, diz Apas

Segundo a Apas, o acumulado do ano é 14,2 mil novas vagas de emprego, superando a expectativa inicial de 2020, que era a de 13 mil vagas

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 10:42
Itens da cesta básica no supermercado
Varejo alimentar brasileiro criou 39,8 mil vagas em novembro Crédito: Fernando Madeira
O varejo alimentar brasileiro criou 39,8 mil vagas em novembro, melhor resultado para o mês desde 2014, informou nesta quarta-feira, 30, a Associação Paulista dos Supermercados (Apas). Segundo a entidade, o Estado de São Paulo liderou com 9,6 mil novos empregos no mês. O resultado estadual é 43,6% maior que novembro de 2019 e o triplo do registrado em outubro deste ano, se consolidando como o melhor resultado de novembro na década.
Segundo a Apas, o acumulado do ano é 14,2 mil novas vagas de emprego, superando a expectativa inicial de 2020, que era a de 13 mil vagas.
O número se aproxima do número de vagas criadas em 2014, quando o setor supermercadista empregou 16 mil pessoas de janeiro a novembro.
"Historicamente, o fim de ano é quando o setor mais investe na contratação de pessoal. E mesmo com os desafios econômicos impostos pela pandemia, a essencialidade do setor supermercadista nos permitiu chegar ao fim de 2020 com um bom número de novos postos de trabalho criados. Este contexto corroborou para que os supermercados tenham o melhor mês de novembro de geração de empregos em uma década e o melhor acumulado dos últimos seis anos", explica em nota o presidente da Apas, Ronaldo dos Santos.
Na análise por canais do varejo alimentar no mês de novembro, os minimercados e atacados registraram o dobro de geração líquida que a média anual histórica. Já os hortifrútis, o triplo. Atualmente, o setor varejista alimentar paulista emprega 562,3 mil pessoas.

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