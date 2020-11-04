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Governo

Bolsonaro reconhece desemprego alto, mas diz que recuperou 500 mil vagas

O presidente também voltou a criticar medidas de isolamento social adotadas no combate ao novo coronavírus destacando o impacto na economia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:11

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:11

O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto. Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Em conversa com apoiadores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, reconheceu nesta quarta-feira (4), que o índice de desemprego segue alto no País. Apesar disso, ressaltou que o governo recuperou 500 mil empregos nos últimos três meses. Na conversa, o presidente citou também que o campo e a indústria estão "indo bem".
"Alguns me criticam que o desemprego ainda tá alto. Eu sei. Mas nós recuperamos 500 mil empregos nos últimos três meses", afirmou o presidente.
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na semana passada, a economia brasileira criou 313.564 empregos com carteira assinada em setembro. O resultado é o terceiro positivo consecutivo.
De acordo com informações do Ministério da Economia, de março até junho por conta da pandemia de covid-19 o Caged registrou 1,595 milhão de demissões líquidas. Já nos últimos três meses, entre julho e setembro, 697.296 postos formais foram recriados, uma recuperação de 43,73%.

CRÍTICAS AO ISOLAMENTO

Nesta quarta-feira, Bolsonaro também voltou a criticar medidas de isolamento social adotadas no combate ao novo coronavírus destacando o impacto na economia. "Agora aquela política de alguns, 'fica em casa, a economia a gente vê depois', chegou boleto pra pagar aí. Pessoal não leva em conta isso", comentou.

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