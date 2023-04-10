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Aumento à vista

Valores de apostas nas loterias terão reajustes de R$ 0,50 cada

Preços da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, entre outras, serão reajustados a partir de 30 de abril; confira os novos valores

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 19:39

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 abr 2023 às 19:39
BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal (CEF), que opera as loterias do País, fará reajustes de R$ 0,50 nos preços das apostas de seis modalidades. Segundo o banco público, os novos valores refletirão a atualização do valor monetário das apostas, com base na atualização dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).
Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Lotomania terão os preços reajustados a partir do dia 30 de abril. Já a Timemania e a Dia de Sorte sofrerão alterações a partir dos concursos abertos no dia 3 de maio. As apostas do tipo "Teimosinha", por sua vez, estão sendo inibidas gradativamente até o aumento de preços.
Com os reajustes, a aposta básica da Mega-Sena passará de R$ 4,50 para R$ 5,00; da Lotofácil, de R$ 2,50 para R$ 3,00; a da Quina, de R$ 2,00 para R$ 2,50; a da Lotomania, de R$ 2,50 para R$ 3,00; a da Timemania, de R$ 3,00 para R$ 3,50; e a da Dia de Sorte, de R$ 2,00 para R$ 2,50.
"Ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do País, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social", informou a Caixa através de nota. O banco afirmou que quase metade do valor arrecadado com as apostas é destinado a repasses sociais, conforme a legislação vigente.
Valores de apostas nas loterias terão reajustes de 50 centavos cada

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